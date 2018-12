Mal di testa | il sintomo sottovalutato che ti può uccidere | quali esami devi fare

Muore in carcere Malato cronico : per tre volte aveva chiesto i domiciliari. Scoppia la protesta dei detenuti : Il pubblico ministero Antonio Mariotti, riferisce la cronaca lucchese della Nazione, ha aperto un fascicolo d'inchiesta contro ignoti e ha disposto l'autopsia sul corpo dell'uomo che, da tempo, era ...

Napoli - la protesta degli aniMalisti davanti al circo Togni a Fuorigrotta : Con lo slogan: 'Insegnate ai vostri bambini l'amore ed il rispetto per ogni forma di vita' i manifestanti hanno fermato le auto dirette agli spettacoli, per sensibilizzare le famiglie ed i bambini. ...

Circo - protesta degli aniMalisti sabato 22. : Tale silenzio è, difatti, un assenso alla realizzazione di spettacoli moralmente discutibili. Monica Eymann Delegata Campania AIDAA

“Quasi cieco e con la testa sotto la sabbia” : l'aniMale chiamato come Trump : EnviroBuild, una società che si occupa di costruzioni ecosostenibili, ha pagato 25mila dollari ad un’asta per battezzare...

Biathlon - Dorothea Wierer : “In testa dopo cinque gare - non me l’aspettavo. Oggi ho sparato Male” : Italia fantastica nell’inseguimento di Hochfilzen, prova valida per la Coppa del Mondo 2018-2019 di Biathlon. La nostra Nazionale ha ruggito sulle nevi austriache e ha ottenuto un risultato di lusso: Dorothea Wierer ha conquistato il secondo posto nonostante i quattro errori al poligono e conserva il pettorale giallo di leader della classifica generale, Lisa Vittozzi e Federica Sanfilippo possono gioire per sesto e settimo posto (una ha ...

Cesena. Paola Errani e Marino Mengozzi e il nuovo libro 'Malatesta Novello Malatesti'. : ... il vero 'monumento' di Malatesta Novello e della consorte Violante " una donna illuminata e umile, volutamente rimasta in ombra ", che l' Unesco nel 2005 ha proclamato 'Memoria del mondo'. Scritto ...

Napoli - Hamsik : 'Fa Male uscire così - ma ora alziamo la testa' : Napoli - ' Ieri abbiamo fatto tutto quello che potevamo, ma non è bastato. Sono andato vicino al gol a inizio gara, ma purtroppo il mio tiro è uscito di pochi centimetri, maledizione. Ci è mancata ...

Maltempo - sindaco Rapallo sale su yacht spiaggiato per protesta : Genova, 10 dic., askanews, - Il sindaco di Rapallo, Carlo Bagnasco, è salito oggi per protesta su uno dei maxi yacht rimasti spiaggiati sul litorale della cittadina ligure dopo la violenta mareggiata ...

Prova generale alla Scala : i ragazzi applaudono ad Attila - gli aniMalisti protestano : Una Prova generale che è già un successo: hanno applaudito per oltre 10 minuti gli under 30 che per primi hanno visto in anteprima l'Attila di Verdi, che il prossimo 7 dicembre inaugurerà la stagione ...

Milano - protesta aniMalista davanti alla Scala : 'AniMali in scena - uno scempio' : 'Abbiamo deciso di rinominare il Teatro della Scala come Teatro della Stalla, perché per l'ennesima volta usa degli animali in scena. Questa volta si tratta di cavalli, che sono animali che si ...

Allarme dei pediatri : sei adolescenti su dieci soffrono di Mal di testa. Soprattutto a scuola : Spesso associato con l'andare a scuola e con l'assunzione di farmaci senza controllo medico, il mal di testa è uno dei disturbi maggiormente accusati dagli adolescenti. A dichiarare di soffrirne è il ...

Il magazine britannico Spectator : "Brexit è solo un Mal di testa - l'Italia un incubo sanguinoso per l'Europa non eletta" : La Brexit "un mal di testa", lo scontro in atto tra Italia e Commissione il vero "incubo sanguinoso" che "rischia di causare la fine dell'Euro". È quanto scrive Nicholas Farrell sullo Spectator, magazine britannico e punto di riferimento dei Conservatori inglesi, in un editoriale con cui si schiera apertamente con Roma nella disputa sui conti pubblici ingaggiata con Bruxelles con la legge di Bilancio, ora in fase di approvazione."Nel ...

Mal di testa all'atterraggio : perché in aereo alcuni passeggeri accusano quel dolore "lancinante" : All'improvviso la testa comincia a pulsare e fitte fortissime colpiscono la zona fra gli occhi e la tempia. Il dolore è intenso e debilitante, ma per fortuna di breve durata. Così viene descritto un ...