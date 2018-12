ilnapolista

: Inter-Napoli 1:0 Un gran gol di Lautaro al 91’-dopo una palla-gol sprecata da Zilinski su Asamoah-decide una gara c… - pisto_gol : Inter-Napoli 1:0 Un gran gol di Lautaro al 91’-dopo una palla-gol sprecata da Zilinski su Asamoah-decide una gara c… - ReginaBaresi : L’inter ha fatto un ottimo primo tempo, il Napoli ha giocato meglio nel secondo. Quello che mi ha stupito però è co… - maxgallico : RT @napolista: L’espulsione di Koulibaly nelle cronache di RadioRai e di Sky: sembrano due partite diverse. Collovati e Delfino accusano M… -

(Di sabato 29 dicembre 2018) La policy esplicitata da Caressa Quanto conta per un giornalista rendere la percezione dell’evento cui si sta assistendo? La risposta è semplice: non conta tantissimo, è semplicemente tutto. È il lavoro del giornalista che in quel momento è il medium tra l’evento e coloro i quali si affidano a lui per comprendere quel che sta avvenendo.Mercoledì sera, la telecronaca di Inter-Napoli era affidata in esclusiva a Sky Sport e i due telecronisti non hanno mai, mai, restituito la percezione di un clima invivibile a San Siro. A prescindere dal numero di volte in cui Adani e Trevisani hanno parlato degli ululati razzisti nei confronti di. Lo abbiamo scritto, su Twitter c’è stato anche uno scambio con i vertici giornalistici di Sky Sport che comprensibilmente hanno provato a difendere il proprio lavoro. Restano, però, le dichiarazioni con cui Fabio Caressa ha ...