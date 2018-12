I cani sono più simili agli umani di quello che si immagina

Dopo l'Etna si risveglia lo Stromboli - allarme della Protezione civile : "I due vulcani sono collegati" : Dopo l'Etna si è riattivato il vulcano Stromboli. Una "coincidenza" che confermerebbe l'ipotesi che ci sia un collegamento tra i due vulcani. Il Dipartimento della Protezione civile ha quindi disposto il passaggio di livello di allerta da verde, che corrisponde all'attività ordinaria, al livello gia

Gli operatori meccanici 'diplomati' alla Tutor sono già al lavoro : Gli operatori meccanici 'diplomati' alla Tutor sono già al lavoro Giovani under 24 si 'diplomano' operatori meccanici di sistemi alla Tutor di Piacenza e il 90% di loro sono già al lavoro. È il ...

La scienza conferma : cani e gatti possono vedere frequenze a noi invisibili : Per quanto suggestiva, non è affatto vera: a spiegazione del loro comportamento ce la dà la scienza . Di recente, infatti, è stato condotto uno studio sull'argomento che sancisce in modo chiaro cosa ...

Stefania Orlando : “Quando è morta la mia amica ho pensato di farla finita. La via d’uscita sono stati i miei tre cani” : Stefania Orlando, dopo undici anni di fidanzamento, sposerà il compagno Simone Gianlorenzi: “E’ arrivato in un momento della mia vita dove ero entrata in un tunnel senza uscita”, ha spiegato in un’intervista a Chi raccontando la prima gioia dopo i momenti difficili vissuti con la morte della sua migliore amica. Un periodo buio in cui la conduttrice ha anche pensato di farla finita: “E’ capitato, ma quando non avevo ancora ...

Botti di capodanno? Niente paura per i cani con la cuccia insonorizzata Ford : Come chi possiede un cane sa bene, la notte di capodanno è un incubo per gli amici a quattro zampe: fuochi d’artificio e Botti insopportabili per il loro fine udito li spaventano a morte, rendendoli inquieti. “I cani possono sentire suoni e rumori quattro volte più lontani rispetto all’uomo”, sostiene l’esperto inglese Graeme Hall, mentre è dimostrato che almeno la metà di loro mostra segni di paura se posto davanti ...

Così i repubblicani americani si sono fatti incantare da una russa : New York. Il processo appena cominciato a Maria Butina, una trentenne russa accusata di essere un agente del governo di Mosca, suona anche come il segnale di quanto il deterioramento interno del Partito repubblicano americano sia in fase avanzata, forse Così grave da essere irrecuperabile. Butina ha

Triestini dispersi da 3 giorni in montagna : i loro cani indicano dove - ma loro non ci sono : Massimo Grassi, 41 anni, e Jennifer Bubic, 35, sono dispersi da martedì a Malga Lussari, tra i 1.500 e i 1.600 metri di altitudine. Ritrovati i loro cani, che hanno condotto i soccorritori in un punto ben preciso. Dei due però nessuna traccia.Continua a leggere

Lazio-Sampdoria - Giampaolo : 'Sono una Ferrari ingolfata? Non saremo i loro meccanici' : Netta vittoria contro il Bologna in campionato e successo con qualificazione in Coppa Italia contro la Spal, la Sampdoria si è rialzata alla grande negli ultimi giorni ed è ora attesa dall'esame Lazio.

Ascanio Celestini : "Ci sono persone e comportamenti di sinistra - l'Italia non lo sarà mai" : Ascanio Celestini ama ascoltare, osservare e registrare i racconti delle persone che incontra, per poi trasformarli a sua volta in storie e altri racconti grazie alla sua immaginazione. Negli anni, i suoi incontri sono diventati spettacoli teatrali, film e libri impegnati, il suo modo per raccontare la società, partendo dagli ultimi. Con "L'Armata dei senzatetto", pubblicato dalla casa editrice Contrasto nella collana In Parole, viene ...

Machete e pistola - i banditi kenioti attaccano la coppia di americani : ecco come sono riusciti a salvarsi : “sono grato alla trasmissione manuale”. Lo scrive su Facebook Bryant Swenson dopo che, insieme alla compagna Lauren, è riuscito a sfuggire all’agguato teso da tre banditi sulla strada che da Maii Mahiu porta Kijabe, in Kenya. La coppia americana si è trasferita dallo Utah a Nairobi, dove ha aperto una palestra di CrossFit. Proprio sulla pagina Facebook della loro attività, FirstPower CrossFit, hanno pubblicato il video della ...

Meloni : “Per Oliviero Toscani sono brutta e ritardata? Fiera di dare fastidio a una persona così miserabile” : “Il radical chic Oliviero Toscani, fotografo di Benetton, dice che sono brutta e volgare’? Dimostra varie forme di razzismo, verso gli italiani, verso le donne e verso chi soffe di disturbi psichici. sono Fiera di dare fastidio a una persona così miserabile”. così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni ha commentato le frasi di Oliviero Toscani, che in collegamento con la trasmissione radio La Zanzara l’aveva ...

Dl Sicurezza - Boldrini a Salvini : “A che punto sono accordi coi Paesi africani per i rimpatri? Lei torna sempre a mani vuote” : “Questo decreto non è per la Sicurezza ma per la propaganda di questo governo. Il ministro dell’Interno ha promesso di ‘cacciare 600mila clandestini’, come dice lui. A che punto siamo coi Paesi d’origine, signor ministro? Il problema è che lei torna dall’Africa sempre a mani vuote“. sono le parole di Laura Boldrini, deputata di Liberi e Uguali, durante la fase di dichiarazione delle intenzioni di voto ...

Fishball : 'Non sono razzista - gli ultimi 4 con cui sono uscita erano neri e messicani' : Fishball è tornata a prendersi le attenzioni del rap web italiano, la chiacchieratissima modella, fotografa e ultimamente anche rapper e cantante del gruppo 'Badda$$ B' – in cui militano anche il deejay Razihel e un'altra neo cantante, ovvero Christina Bertevello – è tornata al centro delle cronache negli ultimi giorni, in seguito alla pubblicazione del suo ultimo pezzo. Il video del brano, che si intitola 'Asian', è uscito il 19 novembre, ma è ...