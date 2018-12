Clarissa di Uomini e Donne contro Fedez e Chiara Ferragni | ' Tenetevi qualcosa per voi'

Uomini e donne - tre coppie si sposano nel 2019 : Clarissa e Federico all'altare : Il 2019 sarà decisamente fortunato per tre coppie nate nello studio di Uomini e donne: possiamo svelarvi, infatti, che assisteremo al matrimonio tra alcuni dei protagonisti che si sono conosciuti e innamorati all'interno dello studio del dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Una di queste è quella composta dall'ex Miss Italia, Clarissa Marchese e dal suo fidanzato Federico. Tre coppie di Uomini e donne si sposano nel 2019 I due, che ...

Clarissa Marchese di Uomini e Donne contro il Gf VP : “Incommentabile” : Uomini e Donne, l’ex tronista Clarissa Marchese dall’America attacca la TV italiana: Il Gf Vip? “Incommentabile” L’ex tronista Clarissa Marchese anche dall’America non rinuncia alla televisione italiana. La bella siciliana, che da Miami si è collegata direttamente sul sito di Mediaset Extra ed seguito la diretta di Canale 5, non è rimasta tuttavia molto soddisfatta da […] L'articolo Clarissa Marchese di ...

Uomini e Donne - Clarissa e Federico : anniversario da sogno a New York (Foto) : Uomini e Donne, Clarissa e Federico festeggiano due anni di fidanzamento: anniversario da sogno a New York Clarissa Marchese e Federico Gregucci, a distanza di due anni dalla scelta a Uomini e Donne, appaiono oggi più innamorati che mai. La coppia, proprio in queste ore, si trova a New York, dove è volata per festeggiare […] L'articolo Uomini e Donne, Clarissa e Federico: anniversario da sogno a New York (Foto) proviene da Gossip e Tv.

Uomini e donne - Clarissa Marchese svela i dettagli del suo matrimonio : Clarissa Marchese e Federico Gregucci, com’è noto, hanno intenzione di sposarsi. La coppia nata a Uomini e donne non vede l’ora di dirsi quel sì per la vita, e un po’ alla volta continua a svelare nuovi dettagli su quello che sarà il giorno più bello. In una serie di story la ex tronista ha risposto alle domande dei fan che sono sempre più curiosi di sapere tutto sul suo matrimonio. Clarissa Marchese e Federico Gregucci, data ...