Smartphone Samsung aggiornati ad Android 9 Pie | lista e date

Smartphone Android in offerta oggi 28 dicembre : LG G7 - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy A9 (2018) e tanti altri : oggi sono in offerta LG G7, Huawei Mate 20 Lite, Xiaomi MI MIX 2, Samsung Galaxy Note 9 e Galaxy A9 (2018). Pronti a mettere mano al portafogli?

Samsung lavora alla scansione 3D per gli Smartphone Android 2019 : Il firmware di Android 9 Pie suggerisce la scansione 3D potrebbe essere la prossima frontiera degli smartphone Samsung. Il Face ID di iPhone X usa questa tecnologia per il riconoscimento facciale e l'azienda sudcoreana potrebbe [...]

Smartphone Android in offerta oggi 25 dicembre : HONOR 10 - POCOPHONE F1 - Samsung Galaxy S9 Plus - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Per Natale sono in offerta HONOR 10, LG G7 ThinQ, POCOPHONE F1, Samsung Galaxy S9 Plus e Sony Xperia XZ2 Compact. Pronti a mettere mano al portafogli?

Smartphone Android in offerta oggi 22 dicembre : Nokia 7 Plus - Huawei P20 Pro - Google Pixel 2 XL - Samsung Galaxy Note 9 e altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e il weekend che ci conduce a Natale porta con sé una bella carrellata […]

Juventus e Samsung lanciano lo Smartphone bianconero : Il club bianconero ha ideato assieme all'azienda sudcoreana un dispositivo dal design unico e arricchito da contenuti personalizzati.

Samsung Galaxy M20 - caratteristiche dello Smartphone low cost : La nota azienda sudcoreana Samsung ha messo a punto degli smartphone più accessibili per le tasche degli acquirenti meno abbienti. Oltre ai modelli che si aggirano intorno ai 1.000 euro nel 2019 sarà possibile trovare anche device altrettanto innovativi che non superano i 300 euro di costo. In questa categoria rientra il Samsung Galaxy M20, disponibile sul mercato indiano soltanto il prossimo anno.

Più che convenienti gli Smartphone con TIM a Natale : scontissimi su Huawei - Honor e Samsung fino al 6 gennaio : Un'occasione regalo last-minute e anche conveniente per questo Natale potrebbe essere quella di acquistare uno smartphhone TIM da oggi e fino al prossimo 6 gennaio. L'operatore, rispetto al suo listino abituale relativo agli smartphone a rate, propone degli sconti su numerosi modelli dei brand Huawei, Honot e Samsung, un po' per tutte le fasce di prezzo e dunque adattabili ad ogni tasca.

Samsung Galaxy S10 Plus o Pro primo Smartphone 5G : vendite limitate a soli due paesi? : Quale sarà il primo smartphone 5G Samsung? Il leaker Ice Univerce non ha dubbi: il Samsung Galaxy S10 Plus o Pro (dunque il modello più accessoriato tra i prossimi top di gamma) supporterà le connessioni ultra veloci e potrebbe differenziarsi sotto questo aspetto dalla variante Galaxy S10, solo 4G. Sempre secondo Ice Univerce ma come venuto fuori anche da altre indiscrezioni degli ultimi mesi, il nome in codice per il Samsung Galaxy S10 Plus ...

Smartphone Android in offerta oggi 19 dicembre : LG G7 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy Note 9 - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : oggi in offerta ci sono LG G7, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei P20 Lite, Sony Xperia XZ2 Compact e Samsung Galaxy Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

Samsung brevetta un display olografico di alta qualità per Smartphone : Pare che Samsung abbia inventato un nuovo dispositivo olografico in grado di proiettare immagini 3D di alta qualità. Ecco tutti i dettagli

Nuove indiscrezioni sul display del Samsung Galaxy S10 e sul primo Smartphone 5G del produttore : Nelle scorse ore è apparsa in Rete la foto del presunto vetro protettivo del display del Samsung Galaxy S10, la quale ci suggerisce che in tale device il foro nello schermo potrebbe essere più piccolo del previsto

Smartphone Android in offerta oggi 16 dicembre : POCOPHONE F1 - HONOR View 10 Lite - Huawei Mate 20 Lite - Samsung Galaxy S9 e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: POCOPHONE F1, HONOR View 10, Huawei Mate 20 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Prezzo componenti Smartphone pieghevole Samsung : la cifra totale : In passato si è molto sentito parlare del Prezzo elevato che andrà a contraddistinguere il primo smartphone pieghevole Samsung, e più in generale gli smartphone appartenenti a questa categoria. Per il sudcoreano preso in esame si vociferava di una cifra prossima ai 1800 dollari, che l'agenzia locale CGS-CIMB Research ha analizzato in modo da poterle dare una giustificazione plausibile. Si prospetta che i vari OEM riescano a vendere circa 4 ...

Lo Smartphone pieghevole di Samsung con una grossa batteria e un prezzo pazzesco : Negli ultimi giorni i rumor relativi alla famiglia Galaxy S10 hanno tenuto banco, relegando in secondo piano lo smartphone pieghevole di Samsung, protagonista oggi di nuove indiscrezioni.