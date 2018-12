Sicurezza | via libera alle commissioni per valutare l' addestramento dei cani antidroga

Casellati : non più rinviabile messa in Sicurezza aree a rischio : Roma, 26 dic., askanews, - 'Il varo di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree a rischio, non è più rinviabile: si faccia presto, si faccia subito. Ogni giorno che passa aumenta la ...

Casellati : non più rinviabile messa in Sicurezza aree a rischio : Roma, 26 dic., askanews, - "Il varo di un piano straordinario per la messa in sicurezza delle aree a rischio, non è più rinviabile: si faccia presto, si faccia subito. Ogni giorno che passa aumenta la ...

Scontro treni Andria-Corato - il gup rinvia tutti a giudizio : ‘Non fu tragica fatalità. Violate norme Sicurezza - vertici sapevano’ : Lo Scontro tra i due treni del 12 luglio 2016 sulla tratta Andria-Corato non fu determinato da una fatalità, ma dalla “consapevole violazione” delle norme volte alla “sicurezza dell’esercizio ferroviario e quindi della incolumità di utenti, lavoratori e terzi”. Con una decisione insolita, il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Trani, Angela Schiralli, scrive un corposo provvedimento per ...

Trasporti : ENEA sperimenta sistemi intelligenti per la Sicurezza di ponti e viadotti : Controllare in tempo reale l’impatto del traffico pesante su ponti, viadotti e altre infrastrutture strategiche della rete stradale con sistemi intelligenti e hi-tech, in grado di ‘pesare’ i TIR in corsa e proporre soluzioni alternative di sicurezza stradale. È l’obiettivo di SENTINEL (Sistema di pEsatura diNamica inTellIgente per la gestioNE deL traffico pesante) un progetto sperimentale che ha preso il via in questi giorni e coinvolge ENEA, in ...

Raggi-Crimi : al via progetto De.Si.Re per migliorare Sicurezza periferie : Roma – Dai 13 milioni di euro per Ostia ai 2,5 per Corviale, fino ai 700mila per San Basilio. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, in occasione della conferenza stampa ‘Bando periferie’ organizzata alla Biblioteca Vaccheria Nardi di via Grotta di Gregna, a Colli Aniene, ha illustrato i primi interventi avviati con i 18 milioni di euro di fondi messi a disposizione dal Governo per il progetto ‘De.Si.Re. – Decoro, ...

ANSF - 33 operatori firmano a Firenze la Dichiarazione per la cultura della Sicurezza ferroviaria : Sottoscritta oggi, 5 dicembre 2018, a Firenze da 33 operatori ferroviari la Dichiarazione per una cultura della sicurezza ferroviaria in Europa nell'ambito della Conferenza "cultura della sicurezza - ...

Sicurezza viadotti A24/A25 - si allarga fronte d'inchiesta : L'Aquila - La Procura della Repubblica dell’Aquila allarga il filone d'inchiesta riguardante lo stato di Sicurezza, statica e sismica, dei viadotti delle autostrade A24 e A25 che interessano l’Aquilano. Dopo le indagini avviate sull’infrastruttura di San Giacomo che attraversa proprio il capoluogo abruzzese, dalla parte sottostante del quale nella serata del 10 settembre scorso si sono staccati alcuni pezzi di calcestruzzo a copertura ...

Decreto Sicurezza - Mattarella ha firmato il testo : via libera alla conversione in legge : Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il Decreto Sicurezza e dato il via libera alla conversione in legge del provvedimento. L’annuncio è stato pubblicato sul sito del Quirinale. Il capo dello Stato ha così, nell’ultimo giorno utile, stabilito la promulgazione del dl, convertito definitivamente dalle Camere mercoledì 28 novembre. Le opposizioni, dopo l’approvazione del Parlamento della legge fortemente ...

Genova - viaggio in uno Sprar dopo il dl Sicurezza. Operatori : “Difficile restare umani”. Richiedenti asilo : “Buttati in strada” : Mentre alle strutture di accoglienza di tutta Italia stanno arrivando lettere dalle prefetture in cui si chiede l’immediata applicazione delle norme previste dal decreto Sicurezza, decine di persone che non rientrano nei nuovi criteri di accoglienza vengono lasciate per strada e gli Operatori cercano le parole per spiegare ai Richiedenti asilo ospitati nei centri quali saranno le principali conseguenze del decreto che molti pagheranno sulla ...

I migranti regolari espulsi dai centri di accoglienza per via del decreto Sicurezza : Per un'interpretazione restrittiva della legge voluta da Salvini, centinaia di persone con un regolare permesso di soggiorno sono state costrette a lasciare le strutture dove vivevano

Dl Sicurezza - migranti via dal Cara e portati a Crotone. Croce Rossa : ‘Alcuni hanno dormito in strada. Lunedì sarà sos’ : Alcuni sono stati accolti dalla Croce Rossa. Altri dalle associazioni della rete solidale. Una parte però è finita per strada. È il bilancio del primo provvedimento emesso dalla prefettura di Crotone in ottemperanza al decreto Sicurezza approvato nei giorni scorsi in Parlamento: 24 persone sono state costrette a lasciare il Cara di Isola Capo Rizzuto. Nonostante abbiano il permesso di soggiorno umanitario e il diritto di restare in Italia, non ...

Dl Sicurezza : al via espulsioni di migranti dal Cara più grande d'Italia : E’ sul Cara di Isola Capo Rizzuto, il centro d’accoglienza per richiedenti asilo più grande d’Italia con i suoi 1.200 posti, che il Decreto sicurezza varato dal governo è destinato a produrre gli effetti più consistenti. Da ieri sera, su disposizione della Prefettura di Crotone chiamata ad ottemperare alle prescrizioni del Dl sicurezza, dal Cara sono iniziate le espulsioni di migranti che proseguiranno a ...