Perché iPhone non si accende

Perché negare ancora che l’iPhone XR non vende abbastanza? Nuovo segnale JDI : Bisogna pure avere il coraggio di ammetterlo o almeno Apple potrebbe anche dichiarare ciò che è evidente: le vendite dell'iPhone XR sono tutt'oggi al di sotto delle aspettative. Un Nuovo indizio proveniente da terra asiatica riguarda la produzione degli schermi progettati proprio per il melafonini meno costoso di questo 2018. Un segnale evidente che la domanda per il device, nonostante le imminenti feste natalizie, non accenna ad aumentare ...

Pericolo truffa iPhone XS a 1 euro : Perché il codice zap256ptw non va digitato su Google : Anche i truffatori si aggiornano e l'iPhone XS a 1 euro, in qualità di ultimo top di gamma Apple, ha preso il posto di uno dei melafonini precedenti nell'ultimo tentativo di raggiro. In queste ore, soprattutto su Facebook, non è difficile imbattersi in un post condiviso (all'apparenza anche da un nostro contatto) che informa tutti dell'incredibile occasione in corso, grazie al codice zap256ptw da digitare su Google. Lo diciamo subito, il vero ...

Passo indietro per gli sticker WhatsApp su iPhone : Perché cancellate le app iTunes : Una gran brutta notizia per gli utilizzatori di sticker WhatsApp su iPhone. La varietà di soluzioni di adesivi utilizzabili in chat sta diminuendo di colpo, in concomitanza con la scelta di Apple di cancellare da iTunes tutte le app di terze parti che sono nate allo scopo di fornire agli utenti pacchetti di sticker appunto, sempre diversi. perché questa decisione così drastica e decisamente in contrasto con l'universo Android? Al loro lancio, ...

Ecco Perché l’iPhone costa così tanto : Gli iPhone di Apple sono gli smartphone più diffusi al Mondo dalla loro introduzione alcuni anni fa. Mentre i pro e i contro di questo dispositivo possono essere dibattuti all’infinito, il fatto che l’iPhone sia il leggi di più...

Perché Apple non dichiarerà più quanti iPhone - iPad e Mac vende : (Foto: LaPresse) Ormai quasi al termine del suo anno d’oro, il gigante della tecnologia Apple ha dichiarato che non renderà più pubblici i dati riguardo al numero di dispositivi hardware venduti. Dagli iPhone agli iPad. L’annuncio è arrivato dal direttore finanziario della compagnia, l’italiano Luca Maestri, durante una chiamata con gli analisti nella giornata di ieri. Maestri ha affermato che quel dato “non rappresenta necessariamente la forza ...

Perché gli sticker WhatsApp non disponibili per tutti? Consigli per adesivi su iPhone e Android : Perché gli sticker WhatsApp o italianizzando, gli adesivi della stessa applicazione di messaggistica non sono ancora disponibili sul mio iPhone o sul mio smartphone Android? Non è affatto difficile imbattersi nella domanda sui social o in gruppi dedicati al servizio. Sono in molti infatti ad essere ancora a secco della funzionalità, senza un'apparente motivo. Come comportarsi dunque? La prima cosa da dire è che la distribuzione degli sticker ...

iPhone Xr arriva oggi : ecco Perché sarà il modello più venduto : foto: Wired A un mese e mezzo dalla presentazione e con un mese intero di ritardo rispetto all’uscita dei modelli più evoluti della serie Xs, finalmente anche iPhone Xr è ufficialmente in vendita. I preordini avevano aperto il 19 ottobre ma il telefono è nei negozi da stamattina dove — nonostante le scorte come al solito inizialmente limitate — viene fornito anche ai clienti sprovvisti di prenotazione. Proposto al prezzo di partenza di 889 ...