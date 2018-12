La Bce mette l' Italia all' indice | Non rispetta i patti sui conti

ilgiornale

: RT @maxiannic: @DavideFogarolo @borghi_claudio Guardi, di solito l'azienda è di chi ci mette il capitale. Il capitale ce l'han messo in quo… - Mania48Mania53 : RT @maxiannic: @DavideFogarolo @borghi_claudio Guardi, di solito l'azienda è di chi ci mette il capitale. Il capitale ce l'han messo in quo… - bakasanapose : @ecodeicomuni_ec Ma dove l'ha letto che é una concessione, che il 50% é in mano ad Usa e Gb? Sono custoditi. Se lei… - maxiannic : @DavideFogarolo @borghi_claudio Guardi, di solito l'azienda è di chi ci mette il capitale. Il capitale ce l'han mes… -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) L'si prepara a far nuovo debito in un momento, tra l'altro, in cui un'economia globale in frenata può provocare ulteriori sforamenti sul lato deipubblici. Il Bollettino conferma infatti ...