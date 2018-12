In Aula Fiano colpisce Garavaglia con un fascicolo

Fiano (Pd) chiede sospensione - urla e parolacce contro Fico : alta tensione in Aula (VIDEO) : Il presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, da più parti, viene considerato l'anima più vicina alla sinistra del Movimento Cinque Stelle. Il suo disappunto verso le politiche sull'immigrazione di Salvini e il pensiero leghista in genere sono spesso state di forte attualità. Oggi, però, a Montecitorio è andata in scena una rappresentazione del fatto che tra lui ed il Pd non corre certo buon sangue, almeno in qualità di presidente della ...