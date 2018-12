F1 | Mondiale 2019 | tutte le squadre e i piloti iscritti Tra conferme e novità

MotoGP - Mondiale 2019 : il 4 febbraio sarà svelata la nuova Yamaha di Valentino Rossi e Maverick Vinales : Tempo di vacanze per i piloti della MotoGP, molto meno per tecnici ed ingegneri che stanno limando gli ultimi dettagli delle nuove moto che saranno protagoniste del Mondiale MotoGP 2019. Come consuetudine sono già state fissate le date dei test pre-stagionali e, non ultime, anche quelle delle presentazioni ufficiali delle nuove moto. Se la Honda ha deciso che sarà il 23 gennaio la data giusta per togliere i veli al nuovo mezzo di Marc Marquez e ...

Freccette - Mondiale 2019 : i risultati di oggi (27 dicembre). Gary Anderson batte Dobey in un match stellare : All’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna) sono ricominciati i Mondiali 2019 di Freccette dopo l’interruzione di tre giorni per le festività natalizie. oggi erano in programma sei partite (due ottavi di finale, quattro sedicesimi di finale). La sfida tra lo scozzese Gary Anderson e l’inglese Chris Dobey passerà alla storia come uno dei match più belli dell’intera stagione. Il 48enne, Campione del Mondo nel 2015 e nel ...

Beach volley - il 2019 dell’Italia. Sei coppie azzurre a caccia di Tokyo : Lupo/Nicolai contro il tabù Mondiale : Il 2019 sarà un anno decisivo in chiave qualificazione olimpica per il Beach volley con il Mondiale di Amburgo, i due Major Series di Gstaad e Vienna e la finale del World Tour di Roma a formare un poker di grandi appuntamenti che distribuiranno il maggior numero di punti per le classifiche mondiali. E’ un’Italia che si presenta agguerrita quella che entra nel nuovo anno. Paolo Nicolai e Daniele Lupo, che formano la coppia di punta ...

F1 - la Ferrari può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare : Nel pieno del clima natalizio si guarda a quel che potrà riservarci il futuro. Il 2018 sta per chiudere i battenti e il 2019 è lì a bussare alla nostra porta. L’attenzione verso il domani riguarda tutto e tutti e il Mondiale di Formula Uno non fa eccezione. Nella pausa invernale i motori sono spenti ma le idee viaggiano alla velocità della luce. I tecnici infatti sono a lavoro per porre le basi sulle nuove monoposto del prossimo anno. ...

MotoGP - Calendario Mondiale 2019 : tutte le date e il programma. Dai Test Invernali alle 19 gare : Il Mondiale MotoGP 2019 si avvicina! Anche se siamo solamente a Natale, infatti, il tempo stringe e mancano appena 43 giorni per vedere di nuovo azione in pista. Scatteranno dal 6 all’8 febbraio i primi Test stagionali che sanciranno il primo assaggio nella nuova annata, mentre per vedere il primo weekend di gara sarà sufficiente pazientare fino all’8 marzo per la prima sessione di prove libere del GP del Qatar a Losail, tra 73 ...

MotoGP - Valentino Rossi può vincere il Mondiale 2019? Cinque buoni motivi per sognare : Anche se siamo solamente al giorno di Natale e manca ancora parecchio al via del Mondiale 2019 della MotoGP, una domanda possiamo tranquillamente farcela: Valentino Rossi può davvero puntare al titolo? Il quesito è sicuramente importante e corposo, ma non è di semplice soluzione. Andiamo ad analizzare, punto per punto, tutti i motivi per i quali, il “Dottore”, può ancora sperare nel grande colpo! 1 La consapevolezza di avere a ...

F1 - Calendario Mondiale 2019 : tutte le date e il programma. Dai Test Invernali alle 21 gare : Il 2018 ci sta per salutare e le squadre del Mondiale di Formula Uno stanno lavorando alacremente per arrivare all’avvio della prossima stagione nel migliore dei modi. Il Circus inizierà il proprio viaggio a Melbourne, in Australia, il 17 marzo. Dopo un tour di un mese in Asia, da maggio si correrà in Europa (ad eccezione del 10 giugno in cui è inserito il GP di Canada), dalla Spagna (Montmelò) fino a Monza, con il GP d’Italia ...

Ciclismo - Tony Martin : “Obiettivo la cronometro del Mondiale 2019. Dumoulin è il più forte” : Dopo diverse annate davvero spettacolari alla Quick-Step, il passaggio alla Katusha sembra non aver giovato a Tony Martin che, dopo due stagioni deludenti, ha deciso di trasferirsi in Olanda, alla Jumbo-Visma (ex LottoNL-Jumbo). Il corridore teutonico, quattro volte campione del mondo a cronometro, tra 2017 e 2018 ha conquistato solo tre vittorie (due delle quali sono titoli nazionali). L’obiettivo è quello di ritrovarsi al top. “Ho una ...

Superbike 2019 - Yamaha raddoppia nel Mondiale : In sella alle R1 ci saranno quindi anche Sandro Cortese , campione del mondo Supersport600 nel 2018 , oltre che della 125GP, e il nostro Marco Melandri . Melandri torna alle origini Il salto di ...

Freccette - Mondiale 2019 : i risultati del 22 dicembre. van Gerwen avanti senza problemi : Proseguono senza interruzioni i Mondiali di Freccette 2019, nella solita splendida location dell’Alexandra Palace di Londra (Gran Bretagna). Sei gli incontri che si sono disputati nella giornata di ieri, sabato 22 dicembre: siamo ancora impegnati nei sedicesimi di finale del torneo che si concluderanno oggi per dar spazio agli ottavi. Avanza senza problemi il favorito numero uno della manifestazione, l’olandese Michael van Gerwen, ...

MotoGP - Mondiale 2019 : l’alleato di Andrea Dovizioso sarà…Jorge Lorenzo? Un compagno scomodo per Marquez in Honda : Il Mondiale MotoGP 2019 è ancora lontano, ma sta già suscitando interesse un quesito: come sarà il rapporto in Honda tra Marc Marquez e Jorge Lorenzo? La risposta, ovviamente, la sapremo solamente nel cuore dell’estate, ma sicuramente vedremo uno spettatore interessato al comportamento di questo nuovo binomio: Andrea Dovizioso. Il ducatista, infatti, è pronto per lottare per il titolo iridato e spera di poter incassare dividendi per quello ...

