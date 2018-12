Due incidenti a Mozzate e Castelmarte SIRENE DI NOTTE

Notte di Natale insanguinata : Due incidenti mortali : ... Trivero, Mosso Fuori zona Prima pagina Cronaca Attualità Economia e scuola Politica Cultura e turismo Sport Borgosesia TV Gallery Notizia Oggi Borgosesia > Cronaca > Notte di Natale insanguinata: ...

Incidenti mortali nella notte di Natale : Due le vittime : Due Incidenti mortali sono avvenuti nella notte appena trascorsa. Il giorno di Natale è infatti iniziato con due vittime. Gli Incidenti sono avvenuti a Valdellatorre e a Torre Canavese. Incidenti ...

Due brutti incidenti : medico eroe salva la vita a Due pazienti : Due terribili incidenti, due vite in pericolo, due miracoli di Natale all'ospedale di Nola. Un 30enne di Avellino, e un 53enne di Angri, sono rimasti coinvolti in due distinti sinistri stradali. Ad ...

Gilet gialli - 46 fermi a Parigi. Due morti oggi in incidenti - 8 vittime da inizio proteste : Altre due vittime oggi per le manifestazioni dei Gilet gialli in Francia, salgono così a otto i morti dall'inizio delle proteste. E nuovi scontri a Parigi. Una donna è rimasta...

Due incidenti stradali SIRENE DI NOTTE : Due incidenti stradali, per fortuna senza gravi conseguenze. Una nottata abbastanza tranquilla per i soccorritori dell'Adda Martesana. Due incidenti Intervento alle 23 in via De Gasperi a Gessate per ...

Provocano incidenti e scappano : presi Due pirati della strada : Provocano incidenti e scappano: presi due pirati della strada. Sono stati rintracciati dalla Polizia locale a distanza di una decina di giorni dai sinistri. Rintracciati due pirati della strada Sono ...

Incidenti : auto finisce in un fosso - un morto e Due feriti nel Cremonese : Milano, 22 nov. (AdnKronos) - Incidente stradale mortale a Melotta, frazione del comune di Casaletto di Sopra in provincia di Cremona, poco dopo le ore 8. Il bilancio è di un minorenne morto e di due giovani amici feriti. L'auto con i tre ragazzi a bordo è finita in un fosso per cause ancora da acce

Incidenti : Sicilia - Due morti e quattro feriti sulla Statale 'Valle del Salso' : Palermo, 16 nov. (AdnKronos) - E' di due morti e quattro feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Strada Statale 626 “Della Valle del Salso”. Il traffico è provvisoriamente bloccato, a Butera (Caltanissetta), a causa dell'incidente avvenuto al km 48. Il sinistro ha coinvolto due au

Giovedì nero per la metro di Milano : Due incidenti e diversi contusi : Milano, 15 nov., askanews, - Alcuni passeggeri di un treno della linea rossa della metropolitana milanese sono rimasti leggermente contusi intorno alle 14.30 in un incidente che sembra pressoché ...

Bari - Due incidenti sulla ss16 : traffico paralizzato verso nord. Coda da Japigia a Poggiofranco : Quaranta minuti per arrivare da Japigia a Poggiofranco, dall'uscita 14 alla 11. traffico paralizzato questa mattina sulla ss16 in direzione nord, due incidenti hanno praticamente paralizzato la ...

Incidenti sul lavoro : precipitano da una piattaforma - morti Due operai a Taranto : Grave incidente sul lavoro a taranto: due operai edili sono morti dopo essere precipitati da una piattaforma di elevazione crollata mentre erano impegnati in un lavoro di ristrutturazione di uno stabile. Le condizioni dei due erano subito apparse gravissime e nulla hanno potuto i sanitari del 118, subito accorsi sul posto. Secondo una prima ricostruzione, si è rotto il braccio che solleva la piattaforma per consentire di ...

Incidenti sul lavoro : precipitano da una piattaforma - morti Due operai a Taranto : Grave incidente sul lavoro a Taranto: due operai edili sono morti dopo essere precipitati da una piattaforma di elevazione crollata mentre erano impegnati in un lavoro di ristrutturazione di uno ...

Incidenti in Sicilia - Due morti : giovane di 17 anni in moto e un uomo contro un furgone : Due Incidenti mortali nelle ultime ore in Sicilia. Un uomo, Salvatore Tuvè di 71 anni è morto dopo che con la sua auto si è scontrato ieri sera, con un furgone Peugeot, sulla strada provinciale ...

In Due tragici incidenti stradali in Calabria perdono la vita tre persone : Nella giornata di oggi 2 novembre in Calabria si è verificato l'ennesimo incidente stradale mortale [VIDEO]. A perdere la vita sono stati infatti due fidanzati che stavano viaggiando a bordo di uno scooter. Le cause del sinistro potrebbero essere attribuite ad una strada dissestata su cui stavano transitando. Intanto gli inquirenti stanno indagando per ricostruire al meglio l'esatta dinamica di quanto è accaduto. Un altro Incidente stradale ...