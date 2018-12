Dishonored 2 | Lords of the Fallen | Bulletstorm e molti altri titoli vedono le loro

eurogamer

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Negli ultimi tempi i giocatori PC hanno spesso sentito parlare di Denuvo, programma anti-tamper implementato inal fine di prevenire attacchi di pirateria. Inutile dire che Denuvo non ha fatta proprio bella figura in quanto il sistema è stato violato anche giorni prima della pubblicazione del titolo in questione. Inoltre secondo alcuni utenti, Denuvo va ad intaccare le prestazioni dei vari giochi, fino ad oggi però questa teroria non era dimostrata.Come riporta DSOG, il canale Youtube Overlord Gaming ha infatti testato2,of the, Life is Strange: Before the Storm, Moto Racer 4, RiME e Deus Ex: Mankind Divided con e senza utilizzare Denuvo. Dai risultati emerge di come Denuvo vada effettivamente a limitare le prestazioni dei giochi, addiritturaof thepassa da 53 fps (con Denuvo) a 70 fps (una volta rimosso).Insomma ...