Biathlon | World Team Challenge 2018 | il giusto tributo a Bjørndalen | Domracheva e Shipulin

oasport

: RT @OA_Sport: Domani Wierer e Hofer impegnati al World Team Challenge di Gelsenkirchen, gli azzurri proveranno a incantare - wonderDorofan : RT @OA_Sport: Domani Wierer e Hofer impegnati al World Team Challenge di Gelsenkirchen, gli azzurri proveranno a incantare - OA_Sport : Domani Wierer e Hofer impegnati al World Team Challenge di Gelsenkirchen, gli azzurri proveranno a incantare - Skitime_it : Biathlon World Team Challenge: tutto ciò che c'è da sapere -

(Di venerdì 28 dicembre 2018) Saranno molteplici le chiavi di lettura delche come da tradizione chiude l’anno solare del: la kermesse che andrà in scena a Gelsenkirchen, nello stadio di casa dello Schalke 04, vedrà l’ultima recita del russo Antone, soprattutto, saluterà due grandi di questo sport, ovvero la bielorussa Daryaed il norvegese Ole EinarA guardare i palmares in gara, la lotta per la vittoria dovrebbe essere ristretta alla coppia appena citata ed ai russi, che scenderanno in gara cone con Ekaterina Yurlova-Percht, ma in questo momento non si può assolutamente escludere la coppia italiana, formata da Dorothea Wierer e Likas Hofer.Senza ombra di dubbio l’azzurra è tra le donne la più in forma in senso assoluto, a maggior ragione se si prendono in considerazione le dieci partecipanti alla rassegna tedesca. ...