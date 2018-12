Salvini | quali sono i rischi della sua comunicazione E di quella del governo

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 dicembre 2018) Ho già elencato un mese fa i punti di forzadelConte e di Matteoin particolare, che delè il front-man, quello sempre in prima linea. Punti di forza che i media mainstream – non solo gli oppositori – si ostinano a non capire o non ammettere, ma chetuttora confermati dai sondaggi, che continuano a registrare un altissimo consenso ai due partiti diTutto bene, dunque? Non direi: anche il più abile comunicatore di turno, in Italia, sconta purtroppo una mediocrità di cui prima o poia di pagare lo scotto. È accaduto a Matteo Renzi, e ne avevo scritto abbondantemente quando ancora il suo consenso era altissimo (si vedano questo articolo, questo e questo, ad esempio). Può accadere a, ora, perché è lui oggi a giocare il ruolo del “bravo comunicatore“ che, prima del crollo, toccò per un paio ...