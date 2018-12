Salvini a Pesaro | ' Bruzzese aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione'

Omicidio Pesaro - Salvini : da 2 anni aveva chiesto stop protezione : Roma, 27 dic., askanews, - Marcello Bruzzese, fratello del collaboratore di giustizia Girolamo Biagio Bruzzese, ex esponente di una cosca di 'ndrangheta, ucciso a Natale a Pesaro, 'già da più due anni ...

Omicidio Pesaro - Salvini : Marcello Bruzzese chiese l'uscita dal programma di protezione - Sky TG24 - : Secondo quanto si apprende da ambienti vicini alla Dda di Reggio, è possibile che gli assassini provengano dalla regione d'origine del collaboratore di giustizia. Il ministro: "Cercheremo di essere ...

Omicidio Marcello Bruzzese - Salvini a Pesaro : "Aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione" : "Questo signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non ha funzionato". Così il ministro dell'Interno al suo arrivo alla Prefettura di Pesaro per il comitato dell'ordine e della sicurezza dopo l'Omicidio di Marcello Bruzzese, fratello di un collaboratore di giustizia affiliato alla 'ndrangheta fino al 2003. "Mi ...

Omicidio Pesaro - Salvini : "Aveva chiesto lui uscita protezione" : Omicidio Pesaro, Salvini: "Aveva chiesto lui uscita protezione" Secondo quanto si apprende da ambienti vicini alla Dda di Reggio, è possibile che gli assassini provengano dalla regione d’origine del collaboratore di giustizia. Il ministro: "Cercheremo di essere ancora più attenti, vediamo che cosa non ha ...

Pesaro - Salvini : «Il fratello del collaboratore di giustizia ucciso aveva chiesto stop a protezione» : «Questo signore, a cui ovviamente va un pensiero, una preghiera, aveva chiesto già da più di due anni e mezzo di uscire dal sistema di protezione, vediamo che cosa non ha...

Omicidio Bruzzese. Salvini a Pesaro : “Aveva chiesto di uscire dal programma di protezione” : Il ministro dell'Interno in prefettura nel comune marchigiano per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza: "Vedremo cosa non ha funzionato nel sistema, ma il lavoro delle forze dell'ordine è eccellente". Marcello Bruzzese è stato ucciso il giorno di Natale. Era un collaboratore di giustizia.Continua a leggere

Pesaro - Salvini : La vittima aveva chiesto da due anni di uscire dalla protezione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini a Pesaro 'Bruzzese aveva chiesto di uscire dal programma di protezione' : Acclamato da tanta gente, che gli metteva davanti i bambini per farglieli baciare, Matteo Salvini è arrivato a Pesaro per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza. Le prime parole del ...

Salvini a Pesaro : "Bruzzese aveva chiesto di uscire dal programma di protezione" : Il ministro dell'Interno nel luogo dell'omicidio di Natale per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza: "Vedremo cosa non ha funzionato nel sistema, ma il lavoro delle forze dell'ordine è eccellente"

Agguato Pesaro : Salvini - 'È stata la vittima a chiedere di uscire da sistema protezione' : 'Questo signore, al quale va una preghiera, da oltre due anni e mezzo aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione'. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in riferimento a ...

Agguato Pesaro : Salvini - "È stata la vittima a chiedere di uscire da sistema protezione" : "Questo signore, al quale va una preghiera, da oltre due anni e mezzo aveva chiesto di uscire dal sistema di protezione". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, in riferimento a Marcello Bruzzese, ammazzato il 25 dicembre nel centro marchigiano. Salvini, arrivato poco fa alla prefettura pesarese per presiedere il Comitato per l'ordine e la sicurezza, ha aggiunto: "Vedremo cosa non ha funzionato nel ...

Il delitto di Pesaro - la polemica sulla Nutella di Salvini e quello che non ha funzionato : Era di livello minimo il dispositivo di protezione per Marcello Bruzzese, 51 anni, fratello di un pentito di ‘ndrangheta, che è stato ucciso la sera del 25 dicembre a Pesaro. Non era persona nuova, come accade a chi ha protezione massima, non aveva cambiato identità. Sul citofono c’era il suo cognome, la casa però gli era stata data dal ministero dell’Interno come lo stipendio che l’uomo percepiva. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera ...

Agguato Pesaro - Salvini : "Mafia - 'ndrangheta e camorra sono m euro " : 'Se qualche mafioso rialza la testa, giù mazzate, perché mafia , ' ndrangheta , camorra sono merda e finché sarò ministro dell'Interno e mi occuperò di pubblica sicurezza li inseguirò via per via, ...

Agguato Pesaro - Salvini : "Mafia - 'ndrangheta e camorra sono m…" : 'Se qualche mafioso rialza la testa, giù mazzate, perché mafia , ' ndrangheta , camorra sono merda e finché sarò ministro dell'Interno e mi occuperò di pubblica sicurezza li inseguirò via per via, ...