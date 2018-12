Natale in città | in arrivo laboratori | visite guidate e videomapping

Prosegue 'Natale in città' : laboratori - visite guidate e videomapping : Venerdì 28, sabato 29 e domenica 30, gli spettacoli saranno in piazza del Duomo, a partire dalle ore 17,30 e fino alle 23,30

Il regalo di Natale di Virginia Raggi alla città di Roma : “Roma rischia di diventare una discarica”, ha scritto il New York Times che dà l’allarme sulle condizioni degradate della Capitale italiana in un reportage del corrispondente Jason Horowitz. E in effetti a Roma i cassonetti vomitano già montagne di immondizia. Visto il particolare periodo dell'anno,

Genova : la città alla messa di Natale vicino ai monconi del Ponte Morandi : Il cardinale Angelo Bagnasco ha scelto la piccola parrocchia di San Bartolomeo di Certosa per la liturgia più importante dell’anno, la messa del giorno di Natale: tanta la commozione davanti ai monconi del Ponte Morandi, il viadotto che il 14 agosto, crollando, ha provocato la morte di 43 persone. Bagnasco ha dichiarato: “Dalle rovine del Ponte Morandi sembra si sia sprigionata una benevolenza reciproca nuova, un pensare positivo ...

Rieti - gli appuntamenti di Natale in città e in tutto il Reatino : Si spazia dalla pista di pattinaggio all'albero di Natale della Thun con la Natività, dai laboratori creativi 'le officine di Babbo Natale' agli spettacoli teatrali per tutte le età, adulti e bambini.

Gli auguri di Natale di Corrado De Benedittis alla città : ... ma come festa biblica, da cui il nostro vivere civile prende la capacità di meravigliarsi e di fermarsi di fronte alla fragilità di un Bambino che nasce a Betlemme e in tutte le periferie del mondo, ...

Oltre 60mila invitati in 100 città al pranzo di Natale di S.Egidio : Santa Maria in Trastevere è il luogo del primo pranzo di Natale coi poveri della Comunità di Sant’Egidio, il 25 dicembre 1982, con un piccolo gruppo di senza dimora e anziani. In questo anno del 50esimo anniversario della Comunità di Sant’Egidio, si legge in una nota, “saremo molti di più ai pranzi di Natale con i poveri, amici della Comunità di Sant’Egidio durante tutto l’anno”: Oltre 60 mila in cento città ...

Arezzo Città del Natale : la festa continua! : ... sarà aperto anche nei giorni 25 dicembre , dalle ore 16.00 alle ore 18.00 e 26 dicembre dalle ore 14.30 alle ore 18.30 con spettacoli ogni ora, . E poi si pattina: la grande pista del ghiaccio che è ...

Natale e sangue nella città crudele 'Aldo - nessuno indegno di perdono' : Palermo è una città crudele, non sempre , ma spesso o talvolta, attraversata da una politica indifferente, malata di cinismo e di arroganza, appesa alla retorica di una bellezza che ha assunto il ...

CasaPound : 'A Natale sostieni i commercianti della nostra città' : In tal modo anche con una piccola spesa si darà una mano ad aumentare l'economia locale ed il lavoro, preservando il tessuto dei piccoli imprenditori e degli artigiani vero e proprio patrimonio ed ...

Langfang - la città che ha paura del Natale. Divieto di luminarie e addobbi per le strade : È una delle feste occidentali più amate dai cinesi, però quest’anno il Natale non sarà celebrato in una città nel Nord della Repubblica Popolare. Nei giorni scorsi, le autorità di Langfang - non lontano dalla capitale - hanno pubblicato un avviso con cui si ordinava di rimuovere gli addobbi natalizi dai luoghi pubblici e si faceva Divieto di vender...

Malato terminale vuole ascoltare i canti di Natale per l'ultima volta : la città si mobilita : A Natale si esprimono desideri che, in qualche caso, diventano davvero speciali: così è accaduto a Harry Towle, 78enne canadese. L'uomo aveva espresso il desiderio di cenare con la sua compagna, andare in giro per la sua città vestita a festa, magari ad ascoltare i canti natalizi. Nulla di straordinario, verrebbe da commentare, se non fosse che il 78enne è Malato terminale a causa di un cancro terminale ai polmoni. Lo ...

