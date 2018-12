Manovra | esame in commissione Su Ires non profit norma sbagliata | la cambieremo

Manovra - Pd chiede lo streaming dell’esame in commissione : M5s nega la diretta web : La discussione della legge di Bilancio è ripresa con l'esame in commissione alla Camera, iniziato subito tra le polemiche. Le opposizioni hanno chiesto di rendere pubblica, in diretta streaming, la seduta della commissione, ma il Movimento 5 Stelle ha votato contro. Luigi Marattin (Pd) protesta: "Si è votato per la diretta web e M5s ha votato contro".Continua a leggere

Manovra - al via esame della Commissione : domani alla Camera : La Legge di bilancio deve essere necessariamente approvata entro il 31 dicembre per evitare lesercizio provvisorio

Manovra : al via esame Commissione : ANSA, - ROMA, 27 DIC - La Commissione Bilancio della Camera ha avviato la terza lettura della Manovra, dopo il via libera del Senato nella notte tra sabato e domenica scorsa. Dall'esame della ...

Manovra - cambia ancora maxiemendanento : continua esame Commissione : E' ancora in corso nella Commissione Bilancio del Senato l'esame del maxiemendamento alla Manovra. Il sottosegretario all'Economia Alessio Villarosa ha indicato una serie di modifiche al testo, poi la seduta è stata sospesa. Più volte l'opposizione ha protestato. "Siamo oltre il limite dell'assurdo: dateci il testo vero ...

Manovra - la Ragioneria bollina maxiemendamento. Ora all’esame della commissione Bilancio : Il governo pone la fiducia nell'Aula del Senato sul maxiemendamento alla Manovra. L’annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro tra le proteste delle opposizioni...

Manovra - il voto al Senato slitta a stasera. L’esame alla Camera alla fine di dicembre : Bagarre in Aula al Senato in attesa del maxiemendamento. Il Tesoro deve dettagliare i fondi da accantonare

Manovra - attesa per il maxiemendamento al Senato. Intanto slitta al 28-29 dicembre l'esame della Camera : Nell'attesa del maxiemendamento che dovrebbe consentire al Senato di licenziare in seconda lettura la Manovra, si allungano ancora i tempi per l'ok definitivo alla legge di bilancio. l'esame in Aula di Montecitorio è stato infatti "differito al 28 e 29 dicembre, mentre il 27 lavorerà la Commissione".Il testo del maxiemendamento doveva essere consegnato nella giornata di ieri, ma secondo quanto si apprende dalla Ragioneria hanno ...

Manovra - i tempi slittano ancora. Esame alla Camera il 28-29 dicembre : Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'Esame della commissione anche il 27 dicembre per approdare in aula il 28 ed essere varata entro sabato 29.

Manovra - slitta l'esame alla Camera : in commissione il 27 dicembre - poi in aula il 28 e 29 : Si allungano i tempi per il varo della Manovra alla Camera dopo l'ok del Senato. Secondo quanto si apprende da fonti di Montecitorio, la legge di bilancio sarà all'esame della commissione anche il 27 ...

Manovra - slitta l'esame alla Camera : l'esame della Manovra in Aula di Montecitorio è stato "differito" al 28 e 29 dicembre , mentre il 27 lavorerà la Commissione. Lo comunicano fonti della presidenza della Camera.

Manovra - maxiemendamento alle 14 in Senato e voto in serata. L’esame della Camera slitta al 27 : Il maxiemendamento alle 14, l’inizio delle votazioni dalle 20. E’ corsa contro il tempo a Palazzo Madama per l’approvazione della Manovra in un clima di forte tensione con le opposizioni. Dopo continui slittamenti della maxi modifica, attesa da ieri, la maggioranza gialloverde, salvo sorprese, dovrebbe votare la fiducia alla legge di bilancio in tarda serata. slitta anche L’esame della Manovra in Aula di Montecitorio che è ...

Manovra - fonti Tesoro : raggiunto accordo tecnico con Ue. Ora l'ultimo esame della Commissione : ... non dando seguito alla procedura indicata nelle scorse settimane a conclusione del rapporto sul debito e avvalorata dai rappresentanti dei ministeri dell'economia europei. Oppure di prendere atto ...