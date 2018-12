Israele | via libera a più di 2mila nuovi alloggi in Cisgiordania

Israele - via libera a 2200 nuovi alloggi per i coloni in Cisgiordania : Gli insediamenti dei coloni nei territori occupati sono uno dei cardini della politica della destra del premier Benjamin Netanyahu Fonte Repubblica.it Redazione R. 26/12/2018 - 20:21

Israele : addio a Simcha Rotem - ultimo combattente e sopravvissuto del Ghetto di Varsavia : Il 19 aprile 1943, dopo che i nazisti avevano iniziato a deportare i residenti del Ghetto, centinaia di partigiani ebrei scelsero la via della lotta armata. Gli insorti preferirono morire combattendo invece che in una camera a gas nel campo di sterminio di Treblinka, dove le truppe di Adolf Hitler avevano già inviato più di 300mila abitanti di Varsavia. Tra loro c’era anche Simcha Rotem. Era l’ultimo sopravvissuto tra i combattenti della ...

"Via i musulmani da Israele". E Facebook blocca Netanyahu Jr. : Temporaneamente bloccato da Facebook per un post 'islamofobo'. È quanto denuncia su Twitter Yair Netanyahu , figlio del presidente israeliano Benjamin Netanyahu. 'La dittatura di pensiero dei ...

Matteo Salvini in Israele : chi c'è dietro il viaggio sovranista da Netanyahu : Anche perchè una parte dell'opinione pubblica e dell'intellighenzia, oltre che della politica israeliana, Salvini in terra Santa non ce lo voleva: il quotidiano più importante del paese, Haaretz , ha ...

Matteo Salvini in Israele : cosa c'è dietro al viaggio da Netanyahu - perché Berlusconi trema : L'incontro di ieri 9 dicembre al Viminale con le associazioni imprenditoriali, che Di Maio, ministro allo Sviluppo economico, incontrerà solo domani, è stata la ciliegina sulla torta, almeno sul ...

Israele - governo in bilico. Via il ministro della Difesa : "Resa ai terroristi di Gaza" : Netanyahu cerca di evitare di mandare i giovani nella Striscia, una vera palude di morte senza prospettiva di soluzione politica. Mentre tutto il suo sforzo è concentrato sulla sicurezza al Nord. Il ...

La via della seta arriva fino in Israele e in Palestina : Infrastrutture e scambi tecnologici con Tel Aviv. Commerci e riconoscimento dei rapporti con l’Autorità Nazionale Palestinese. La Cina allarga il suo raggio di azione diplomatico e commerciale. Leggi

Israele-Cina : vicepresidente cinese Wang dà il via a visita ufficiale nel paese : ... una sorta di riunione intergovernativa che include 13 ministeri di governo di entrambe le parti, in cui discuteranno di una cooperazione crescente in varie aree: economia, commercio, scienza e ...