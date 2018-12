Gérard Depardieu compie 70 anni e deve dimostrare di non essere un mostro

Buon compleanno a Gerard Depardieu : settanta candeline per l'icona del cinema - : Lo stesso sprezzo di ogni convenzione che più volte lo ha portato alla ribalta della cronaca: reo confesso di turbativa in aereo dove fece pipì nel corridoio durante un volo, accusato di stupro , da ...

Gérard Depardieu - il focoso fascino del gigante del cinema francese : Gérard Depardieu festeggia 70 anni. Nato il 27 dicembre del 1948 a Chetauroux, paesino sulla Loira, figlio di un fabbro e di una casalinga, è uno studente ribelle, finisce per breve tempo in un ...

Buon compleanno a Gerard Depardieu : settanta candeline per l'icona del cinema : Grande e grosso, irsuto e ribelle, eccessivo e dolcissimo, Gérard Depardieu è stato per decenni la ' Marianna ' al maschile del cinema francese, simbolo di un popolo che prima di lui si era incarnato ...

Jennifer Mischiati nel film italiano “Creators – The Past” con Gerard Depardieu e nel film americano “Little America”. : Classe ’86, sguardo profondo e una bellezza che lascia il segno. Lei è Jennifer Mischiati, attrice talentuosa di Roma con alle spalle già numerosi lavori. Inizia la sua carriera a 14 anni come modella. Nel 2004 vince il titolo di Miss Roma e in premio riceve un anno di formazione presso la scuola di teatro Ribalte di Enzo Garinei. Da quel momento inizia il suo sogno di salire sul palcoscenico e non scendere mai più. Incominciano i numerosi ...