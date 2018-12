Borsa | Milano debole | giù Enel e Bper

Borsa : Europa contrastata - Milano -0 - 4% : ANSA, - Milano, 27 DIC - Borse europee contrastate a pochi minuti dalla diffusione del Bollettino Economico della Bce. I listini continentali traggono vantaggio solo in parte dal rally di Wall Street ...

Borsa Milano apre in calo a -0 - 35% : 9.32 Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib perde lo 0,35% a 18.332 punti. Le Borse europee non sembrano seguire la scia di Wall Street e Tokyo, che hanno registrato forti rialzi e si presentano in ordine sparso in apertura. Parigi sale dell'1,4%,Francoforte scende dello 0,2% mentre Londra sale dello 0,4%. apre la seduta in rialzo a 264 punti lo spread tra Btp e Bund dopo la pausa natalizia.

Borsa : Milano apre in calo - -0 - 35% - : ANSA, - Milano, 27 DIC - Apertura in calo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib perde lo 0,35% a 18.332 punti.

Milano - richiedente asilo prende a pugni una donna per rubarle la Borsa : arrestato : Bruttissimo fatto di cronaca questa mattina in pieno centro a Milano, precisamente in Piazza della Repubblica, dove un cittadino straniero di origini gambiane ha letteralmente preso a pugni in faccia una donna di 32 anni, originaria del Kenya, che stava passeggiando tranquillamente per le vie del capoluogo lombardo. Sul posto si trovava una pattuglia dei Carabinieri del Norm della stazione Duomo, che preso atto di quanto stava accadendo, ha ...

Borsa : Fed affossa mercati - Milano -1 - 9% : ANSA, - Milano, 20 DIC - La decisione della Fed di alzare i tassi di interesse ha annullato gli effetti positivi che l'accordo sulla manovra aveva avuto su Piazza Affari. Così, dopo il balzo di ieri, ...

Borsa - Milano chiude in forte calo con Europa - Ftse Mib -1 - 93% : Milano, 20 dic., askanews, - Chiusura in pesante calo per piazza Affari e per le principali Borse europee, con Wall Street anche oggi avviata al ribasso dopo i cali segnati ieri a seguito del nuovo ...

Borsa - Milano chiude in forte calo con Europa - Ftse Mib -1 - 93% : Milano, 20 dic., askanews, - Chiusura in pesante calo per piazza Affari e per le principali Borse europee, con Wall Street anche oggi avviata al ribasso dopo i cali segnati ieri a seguito del nuovo ...

Borsa : Europa giù con Fed - Milano -1 - 4% : Dagli Usa sono in arrivo l'indice Fed di Filadelfia, che misura la fiducia dei consumatori, le richieste di sussidi di disoccupazione e l'indice principale sull'economia americana.

Borsa : Milano apre in calo - -1 - 46% - : ANSA, - Milano, 20 DIC - Avvio di seduta negativo per Piazza Affari. L'indice Ftse Mib cede l'1,46% a 18.640 punti.

Borsa Milano migliore Europa - vola Tod's : ANSA, - Milano, 19 DIC - Piazza Affari festeggia l'accordo sulla manovra fra Italia e Ue e conclude come migliore Borsa europea della seduta: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dell'1,59% a 18.941 ...

Borsa - Milano maglia rosa Ue con stop procedura 1 - 59% - spread giù : Roma, 19 dic., askanews, - Mentre i mercati mondiali guardavano a Washington, con una certa apprensione sul direttorio della Fed che dovrebbe sfornare un nuovo aumento dei tassi Usa, Milano guardava a ...

Borsa : Milano avanza ancora - +1 - 7% - : ANSA, - Milano, 19 DIC - La Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 18.967 punti. A Piazza Affari corrono le banche in un clima positivo dopo l'accordo tra il governo ...

Borsa - dopo il sì alla manovra Milano apre in rialzo. Spread in calo a 255 : dopo il sì della Commissione Ue alla manovra la Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 18.967 punti. A Piazza Affari corrono le banche in un clima positivo dopo l'accordo ...

Borsa : Milano avanza ancora - +1 - 7% - : ANSA, - Milano, 19 DIC - La Borsa di Milano avanza ancora con il Ftse Mib che guadagna l'1,7% a 18.967 punti. A Piazza Affari corrono le banche in un clima positivo dopo l'accordo tra il governo ...