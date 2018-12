Schianto in scooter sull' Aurelia a Bordighera | 2 feriti

Sullo scooter guidato dall'amico drogato - poi lo Schianto : morto un 22enne in provincia di Napoli : I Carabinieri della Tenenza di Cercola hanno sottoposto a fermo per omicidio stradale un 19enne di Ponticelli già noto alle forze dell'ordine che senza patente e alla guida di uno scooter ...

Bari - Schianto auto-scooter : muore 17enne - ferita una coetanea : Drammatico incidente sabato sera a Bari: lo scooter di un ragazzo di diciassette anni è finito contro una Seat Ibiza che procedeva dalla direzione opposta. Per l’adolescente di Altamura Andrea Piccaluga non c’è stato nulla da fare. Con lui c’era una sua coetanea che è rimasta ferita in condizioni non gravi.Continua a leggere