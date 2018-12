Pechino Esplosione in laboratorio dell’Università Jiaotong | morti tre studenti

Cina : esplosione in laboratorio dell’università di Pechino - morti 3 studenti : Tre studenti sono morti a causa di un’esplosione verificatasi in un laboratorio dell’Università Jiaotong di Pechino: lo hanno reso noto i vigili del fuoco della capitale cinese spiegando che la detonazione si è verificata intorno alle 0830 locali (le 02:30 in Italia) mentre studenti di ingegneria ambientale stavano conducendo un esperimento sul trattamento delle acque di scolo. L'articolo Cina: esplosione in laboratorio ...