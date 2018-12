Natale | anche a Messina è stata corsa ai regali online | ennesima mazzata per i

Meghan Markle : continuano i dissidi con la Middleton - anche al pranzo di Natale : Lo scorso 20 dicembre si è svolto il consueto pranzo di Natale offerto dalla Regina Elisabetta, e secondo le news che sono trapelate in rete grazie ai tabloid inglese, alla riunione di famiglia era ...

"Divieto della vergogna" in Valle Roya : la protesta degli autotrasportatori continua - anche sotto Natale : ... la manifestazione si farà sentire "in tutti gli angoli, anche a Roma" , mentre il segretario di Astra Cuneo Guido Rossi ha auspicato che "la politica italiana e Anas prendano finalmente l'...

Serie A Basket - 12ª Giornata – Milano vince anche a Natale - la Reggiana invece cede alla Virtus Bologna : L’Olimpia Milano trionfa anche nel giorno di Natale: i ragazzi di coach Pianigiani passano il 25 dicembre in vetta alla classifica, ancora da imbattuti, dopo il successo su Brescia. Sorride anche Bologna, abile a stendere la Reggiana Dodici vittorie in dodici partite, è questo il regalo che l’Olimpia Milano ha deciso di fare a tutti i suoi tifosi. La formazione guidata da coach Pianigiani non conosce ostacoli sul suo cammino e passa il ...

Cassata e dolci di ricotta - boom di vendite per i banchetti di Natale : Brucia il capannone della Flex Bags, è inferno di fuoco: rogo doloso? 3 'Nascondeva la droga in cucina', arrestato un 23enne dell'Agrigentino 4 Etna in eruzione, un agrigentino a Catania: 'Ho sentito ...

Serie A - Milano show anche a Natale : dodicesima vittoria di fila : ROMA - Super Milano anche a Natale. L' AX Armani Exchange ha sconfitto Brescia 87-75 restando imbattuta in campionato: sono dodici, infatti, le vittorie consecutive della squadra di Simone Pianigiani ,...

Melissa Satta e Boateng separati - anche - a Natale : Questo Natale sembra essere stato un po' particolare per la belissima Melissa Satta. La showgirl, infatti, ha condiviso sui suoi social foto e video in famiglia e con il figlio Maddox, ma in nessuno ...

Natale - la festa...costa : spesi a tavola 2 - 4 mld | Frutta e verdura battono anche i dolci : Gli italiani hanno speso a tavola quasi 2,4 miliardi di euro per i cibi e le bevande consumati tra la cena della vigilia e il pranzo di Natale. Pesce e carne hanno pesato per circa 900 milioni di euro, 430 milioni di euro sono stati spesi per spumante, vino ed altre bevande, 280 milioni di euro per i dolci

Palermo invasa dai rifiuti a Natale : anche cassonetti in fiamme : Sono saltati da alcuni giorni i turni di raccolta dei rifiuti differenziati a Palermo. In tutta la città vi sono cumuli di immondizia e nelle strade giacciono i contenitori della differenziata pieni. ...

Il Natale di ieri…anche oggi" Scoprite in quale comune del Salento è comparsa la prima raffigurazione del presepe : Home Politica Cronaca Sport Attualità Notizie dall'Italia e dal mondo Salute Ambiente Spettacolo Lo spazio dei suoni Rubriche Cultura Arte e dintorni Enogastronomia Salento in forma Questioni di fede Motori ...

L'appello di Natale del Papa : "Siamo tutti fratelli - anche se di religioni diverse" : La benedizione Urbi et Orbi di Francesco davanti a centomila pellegrini arrivati da ogni parte del mondo. Pace, Siria, Africa gli altri temi del suo messaggio

Fabrizio Corona e Nina Moric - Natale insieme dopo dieci anni. C'è anche il figlio Carlos : Sono passati più di dieci anni, ma "finalmente" Fabrizio Corona e Nina Moric hanno passato nuovamente Natale insieme. Con la famiglia di Nina, gli amici di Fabrizio e il figlio...