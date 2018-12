Migranti | nave Sea Watch chiede un ' porto sicuro' Salvini | ' Ora tocca agli altri'

Nave - 4 Migranti dentro solo per 'rissa' : 23.40 Incriminati per 'rissa e arrembaggio', non per sequestro o dirottamento. E' l'accusa del Regno Unito nei confronti dei 4 africani arrestati ieri in un blitz britannico sulla Nave italiana 'Grande Tema' di cui avevano cercato di prendere il controllo vicino a Londra. I 4 'migranti',imbarcati illegalmente a Lagos (Nigeria), sono stati scoperti in navigazione e chiusi in una cabina, ma si sono liberati e minacciando l'equipaggio con ...

Migranti - nave Ong chiede sbarco in Italia. Salvini : "Porti chiusi" : A bordo della Sea Watch 3, battente bandiera olandese, ci sono 33 persone soccorse a poca distanza dalle coste libiche

Nave Ong chiede di sbarcare 33 Migranti : 11.50 "Sea Watch 3, altra Nave di un'altra Ong (bandiera olandese) chiede di portare in Italia decine di immigrati. La mia risposta non cambia:i porti italiani sono chiusi, stop al traffico di esseri umani". E' quanto afferma il ministro dell'Interno, Salvini, riferendosi alle 33 persone soccorse ieri in prossimità delle coste libiche. "La Libia non è un porto sicuro",afferma la Ong. "L'ultimo rapporto Onu parla di 'orrori inimmaginabili' per ...

Migranti : la nave Open Arms diretta in Spagna : La nave Open Arms con a bordo 311 Migranti, tra cui la donna e il neonato che sono già stati soccorsi da Malta, è diretta in Spagna. Lo confermano fonti italiani secondo cui la nave avrebbe avuto il via libera dalle autorità spagnole. Secondo quanto ha detto la portavoce della ong Laura Lanuza a Afp il porto indicato sarebbe quello di Algeciras, vicino Gibilterra. "L'arrivo ...

Migranti - oltre 300 persone bloccate su Nave Open Arms : Italia e Malta dicono no allo sbarco : La denuncia della Ong spagnola dopo aver soccorso i Migranti nel Mediterraneo: "Malta ci ha negato sbarco e viveri, dall'Italia non danno assistenza". La Guardia costiera maltese ha evacuato solo una mamma che aveva appena partorito e il neonato. Polemica tra MattetoSalvini e il fondatore di Proactiva Oscar Camps.Continua a leggere

Migranti - Salvini blocca nave Open Arms : «I nostri porti sono chiusi - la pacchia è finita» : Nuovo no del vicepremier Matteo Salvini a una richiesta di sbarco. «La nave Open Arms, di Ong spagnola con bandiera spagnola, ha raccolto 200 immigrati e ha chiesto un porto italiano per...

Nave con oltre 300 Migranti chiede di sbarcare in Italia. Salvini : «Porti chiusi» : L’imbarcazione battente bandiera spagnola della ong spagnola ha tratto in salvo centinaia di migranti da tre imbarcazioni nel Mediterraneo. Un neonato e la madre sono stati evacuati in elicottero a Malta, che ha negato però lo sbarco

Blitz a bordo : le forze speciali liberano la nave cargo italiana occupata dai Migranti a largo di Londra : Blitz nella notte delle forze speciali inglesi a bordo della nave cargo italiana di Grimaldi Lines. Nessun ferito e nave liberata dalla minaccia di alcuni migranti clandestini che chiedevano di poter...

Nave cargo italiana dirottata da Migranti è stata liberata dalle forze speciali inglesi : La Nave cargo italiana Grande Tema della Grimaldi Lines era stata dirottata da un gruppo di migranti nigeriani dopo essere salpata da Lagos per dirigersi in Inghiltarra: un blitz delle forze speciali britanniche ha liberato l'equipaggio. Nessuno è rimasto ferito durante l'operazione.Continua a leggere

Mar Mediterraneo - nave spagnola salva più di 300 Migranti africani - : La nave Open Arms, appartenente alla ong spagnola Proactiva Open Arms, ha salvato più di 300 migranti nel Mar Mediterraneo. Lo ha reso noto l'organizzazione oggi attraverso i social network. In due ...

Migranti nascosti a bordo della nave cargo minacciano equipaggio e tentano di sbarcare nel Regno Unito : Un gruppo di Migranti si sono nascosti a nbordo della nave portacontainer Grande Tema , della Grimaldi Lines, proveniente dalla Nigeria e diretta verso la Gran Bretagna. Scoperti, i quattro Migranti ...