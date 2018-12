Open Arms | i migranti scartano i regali di Natale

Open Arms - la vigilia di Natale dei 333 migranti in mare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Porti chiusi per Open Arms e Sea Watch. Salvini : “Meno morti in mare grazie a me” : Preoccupano le condizioni meteo in mare, si prevede un peggioramento. La nave di Open Arms con 300 persone a bordo sta ancora navigando verso la Spagna, mentre quella di Sea Watch, che trasporta 33 persone, sta ancora aspettando un porto in cui sbarcare. Salvini: "Io sono orgoglioso di aver fatto diminuire il numero dei morti in mare".Continua a leggere

Migranti - Open Arms lancia l’allarme. Fabio Fazio : “Vicenda grave - nessuno sceglie dove e da chi nascere. Nemmeno a Natale” : Nella puntata di Che Tempo che Fa con Fabio Fazio, su Rai1, Riccardo Gatti, comandante della Nave Astral e capomissione della Ong Open Arms, ha raccontato le condizioni dei passeggeri della nave: “Ci sono a bordo 310 persone. Abbiamo chiesto rifornimenti e coperte a Malta che ci sono stati negati, abbiamo cibo e acqua per altri due giorni. Siamo andati con un’altra nave, l’Astral, a Barcellona, e abbiamo riempito il veliero con ...

Immigrati - ennesima vittoria di Matteo Salvini : la Open Arms attraccherà in Spagna : "Open Arms ha un porto di destinazione. Ancora mancano 4 giorni di traversata nel Mediterraneo per arrivare ad Algeciras. Domani, vigilia di Natale la Open Arms si incontrerà con la Astral che le porterà cibo, coperte e medicine. Quest'anno Natale lo passiamo in mare". Così su Twitter la ong spagnol

Open Arms : "Fa freddo e manca cibo - dateci un porto". Salvini : "In Italia sono chiusi" : La nave della Ong si dirige verso la Spagna con 310 naufraghi. Il tempo peggiora. "Il leader Italiano sarà giudicato dalla storia". Diniego anche per Sea Watch 3, in mare con 33 migranti

Open Arms in viaggio verso la Spagna - Salvini “chiude i porti” anche alla Sea Watch : Dopo aver costretto oltre 300 persone a bordo della Open Arms a far rotta verso la Spagna, al freddo e in condizioni precarie, Malta e Italia chiudono i porti anche alla Sea Watch 3, che ha recuperato circa 30 naufraghi al largo delle coste della Libia. Matteo Salvini: "La nostra risposta non cambia".Continua a leggere

Open Arms verso la Spagna con 300 migranti a bordo. Sbarcati a Malta mamma e neonato : Dopo il no all'approdo in porto da parte di Italia e Malta è arrivato il via libera. Ora l'imbarcazione si sta dirigendo verso Algesiras, non lontana da Gibilterra -

Neonato salvato in mare lotta tra la vita e la morte. Malta lo preleva con un elicottero dalla Open Arms : Sam, un bimbo di appena tre giorni di vita nato su una spiaggia della Libia, è il migrante più piccolo tra i 311 salvati ieri dalla nave umanitaria Open Arms, che la Ong catalana Proactiva ha nuovamente schierato nel Mediterraneo centrale dopo un periodo trascorso sulla rotta Marocco-Spagna. Per le sue precarie condizioni di salute, il bimbo nella ...

Open Arms andrà in Spagna : ANSA, - ROMA, 22 DIC - andrà in Spagna la nave della Ong Open Arms che questa mattina ha salvato al largo della Libia oltre 300 migranti, tra cui una donna e un neonato che avevano bisogno di cure ...

Open Arms porterà in Spagna 313 migranti soccorsi in Libia : Lo ha fatto sapere il governo spagnolo dopo il rifiuto di Italia e Malta di occuparsi delle persone a bordo della nave

Napoli - l'appello di de Magistris : «Pronti ad accogliere i migranti di Open Arms» : «Siamo pronti ad accogliere i 311 migranti sopravvissuti grazie ai soccorritori di Open Arms, il porto di Napoli è e sarà sempre aperto per salvare vite umane». Lo affermano...

Migranti - la Spagna apre i porti a Open Arms : accoglierà i 300 profughi "parcheggiati" al largo della Libia : Andrà in Spagna la nave della Ong Open Arms che questa mattina ha salvato al largo della Libia oltre 300 Migranti, tra cui una donna e un neonato che avevano bisogno di cure mediche e che sono...

MIGRANTI - Open Arms SBARCHERÀ A MADRID/ Salvini dopo attacco Ong : 'Maledizioni per me sono auguri' : Mediterraneo, OPEN ARMS salva 300 MIGRANTI: neonato a bordo, Salvini 'chiude i porti'. La Ong andrà in Spagna: ad accoglierla sarà il porto di MADRID.