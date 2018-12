La tutela dei minori è il senso di questo Natale La storia di Emran

Più legalità e più qualità sulla tavola dei consumatori : l’operazione “Confine illegale” della Guardia Costiera a tutela del made in Italy : Come ogni anno la tradizione delle festività natalizie richiama sulle tavole degli italiani molti piatti a base di pesce, sinonimo di convivialità e di proprietà nutrizionali. Aumenta di conseguenza il rischio da parte del consumatore di comperare prodotti ittici non sicuri oqualitativamente non aderenti alle sue aspettative o, ancora peggio, non perfettamente idonei al consumo umano, fino a imbattersi in vere e proprie frodi commerciali. Per ...

Agroalimentare - ecco cosa si paga sugli scaffali. Contro le pratiche sleali - in arrivo direttiva Ue a tutela dei piccoli produttori : Disegnare la filiera Agroalimentare in modo che i diritti umani siano tutelati e che il consumatore sappia per cosa paga e chi guadagna dai suoi acquisti. Sembra un obiettivo così lontano in un mondo dove, paradossalmente, chi produce il cibo che arriva sulle nostre tavole, non ne ha per sé. Colpa di un sistema alimentare caratterizzato in alcuni Paesi (come l’Italia) da filiere troppo lunghe e complesse e dalla concentrazione del potere di ...

Concorso straordinario non è tutela dei diplomati magistrali : I diplomati magistrali stanno vivendo una fase di transizione con stati d’animo differenti. La questione sul piano giudiziario non è ancora chiusa, come dimostra il rinvio al prossimo 20 febbraio della nuova adunanza plenaria del Consiglio di Stato. Ai diplomati magistrali spetterebbero le Gae, soluzione ritenuta più ragionevole rispetto ad un Concorso limitato a pochi partecipanti. Il Coordinamento DMA Piemonte, in occasione delle ...

Soli e non tutelati : il dramma dei minori migranti : L'Italia non sarà presente alla Conferenza Intergovernativa per l'adozione del Global Compact sulla migrazione che si terrà a Marrakech la prossima settimana. Gli esponenti del Governo hanno spiegato le loro ragioni e la loro scelta di rimettere la decisione finale al Parlamento va rispettata. Mi rincresce perdere una occasione importante per esporre, dinanzi al governo che rappresenta anche me e tutti i volontari della Croce Rossa ...

Una legge per la tutela dei centri storici : Nel nostro paese c'è sempre bisogno di fare chiarezza, specie in ambito giurisprudenziale. Prendiamo il caso dei centri storici, che secondo il dettato del Codice dei Beni culturali dovrebbero essere inclusi di diritto tra i beni culturali. L'articolo 10, comma 4, lettera g, identifica come beni culturali: "Le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico".Il cuore delle nostre città ...

tutela dei beni archeologici e l’eterno dilemma : conservare a tutti i costi o “andare avanti”? : Quando si parla di beni culturali la domanda è sempre la stessa: cosa scegliere, fra la conservazione a tutti i costi e la necessità di andare avanti? Ci si imbatte spesso nelle cosiddette “sorprese archeologiche”, e non sempre i pareri sul da farsi sono concordi. Si tratta di una domanda complessa che non riguarda solo l’aspetto “tecnico”: riguarda il modo stesso in cui abbiamo scelto di relazionarci al nostro passato.Continua a leggere

Mattarella : "Le finanze solide sono un bene pubblico fondamentale per la tutela dei diritti" : Ha incontrato i magistrati di nuova nomina della Corte dei Conti. E in questa circostanza, Sergio Mattarella, ha sottolinato l'importanza delle finanze solide per la stabilità del Paese, unita comunque al rispetto dei diritti di tutti: "Una delle sfide più impegnative del tempo in cui viviamo sta nella ricerca di un contemperamento tra esigenze di bilancio e tutela dei diritti sociali sanciti dalla Costituzione".Bilanciare solidità finanziaria e ...

Sciopero generale dei medici - a rischio 40mila interventi. Vergallo (Aaroi-Emac) : “Azione anche a tutela dei cittadini” : A rischio 40mila interventi. A comunicarlo è il Sindacato degli Anestesisti Rianimatori che – in riferimento allo Sciopero generale dei medici del Servizio Sanitario Nazionale indetto per venerdì 23 novembre – “provocherà forti disagi negli ospedali italiani con il probabile blocco delle sale operatorie che avrà come conseguenza l’annullamento di migliaia di interventi. Saranno invece garantiti tutti gli interventi ...

Il Decreto Fisco cambia - sì al "salda e stralcia" : un avviso di garanzia a tutela dei contribuenti : Sarà possibile regolarizzare tutti gli errori formali commessi tra il 2013 ed il 2017 versando 200 euro l'anno Dossier Sparisce del tutto l'articolo 9 del Decreto fiscale, quello già purgato nemmeno ...

Sicurezza e Lavoro : presso il centro Biotech di Merck a Guidonia Montecelio un’intera giornata dedicata alla tutela dei dipendenti : Merck, azienda leader in ambito scientifico e tecnologico, conferma il proprio impegno nell’attuare politiche rispettose dei principi di Sicurezza e tutela della Salute dei lavoratori attraverso un evento che ha coinvolto i circa 380 dipendenti del sito di Ricerca e Sviluppo di Guidonia Montecelio, vero e proprio centro di eccellenza Biotech. Con il claim “BE SAFE: Nothing is worth an accident”, ovvero “Lavorate in Sicurezza: per nessuna ragione ...

La leghista Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato - tra molte critiche : La senatrice della Lega Stefania Pucciarelli è stata nominata presidente della Commissione per la tutela dei diritti umani del Senato, succedendo così al rispettato politico e attivista Luigi Manconi. La nomina è stata molto criticata dal Partito Democratico e sui

Carige - il Fondo Interbancario di tutela dei depositi delibera "aiuti" per 320 milioni : La Cassa di risparmio di Genova e Imperia è in crisi da anni e ha bisogno di centinaia di milioni di euro per sopravvivere

Nuove politiche di tutela e promozione dei negozi di vicinato : Confartigianato Imprese Prato incontrerà i comuni della Provincia per valutare gli effetti del nuovo codice del commercio per la Toscana

Banche - si corre al riparo con nuovi fondi per la tutela dei depositi : Cinque gruppi bancari, tra cui Unicredit, Intesa ed Mps, hanno accantonato 550 milioni a testa: in caso di fallimenti serviranno a rimborsare i correntisti -