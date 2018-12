Spazio | astronauta | mandare qualcuno su Marte è “stupido | quasi ridicolo”

Spazio - Missione “Beyond” : al via l’addestramento specifico per l’astronauta Luca Parmitano : Ieri, 19 dicembre, alle 21, nella Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma si è svolta la seconda edizione del Premio SpazioCinema, realizzata in collaborazione con il Giornale dello Spettacolo del gruppo Globalist. A salire sul parco artisti, scrittori e scienziati che si sono distinti nel corso dell’anno per attività che, volontariamente o involontariamente, hanno favorito la diffusione della cultura scientifica in generale e ...

COP24 - i cambiamenti climatici si vedono anche dallo Spazio : l’astronauta Gerst invita all’azione tra promesse e primi passi concreti : I negoziatori che stanno prendendo parte al meeting sul clima delle Nazioni Unite a Katowice, in Polonia, dovranno andare al sodo per finalizzare le regole dell’Accordo di Parigi per limitare il riscaldamento globale ben al di sotto di 2°C entro la fine del secolo. Gli esperti sostengono che l’obiettivo più ambizioso, cioè quello di limitare l’aumento a 1,5°C, è ancora realizzabile, ma sempre più difficile. Il meeting di due settimane riunisce i ...

Spazio : a “Kilimangiaro” ospiti il geologo Mario Tozzi e l’astronauta Paolo Nespoli : Domenica 25 novembre il “Kilimangiaro” torna alle 15.30 su Rai3. ospiti speciali di Camila Raznovich l’astronauta Paolo Nespoli, il geologo Mario Tozzi per conoscere le grandi avventure scientifiche e il botanico Stefano Mancuso per scoprire il “wood wide web”, la fitta rete di connessioni tra le piante. In studio ci saranno anche gli alpinisti Simone Moro e Tamara Lunger per parlare del cortometraggio realizzato durante la salita ...

Spazio - l’astronauta Luca Parmitano : la ISS un esempio unico di cooperazione internazionale : La Stazione Spaziale internazionale festeggia 20 anni: secondo l’astronauta Luca Parmitano “è il più grande esempio di come sia possibile raggiungere un obiettivo importante al di là di qualsiasi ideologia“, un esempio unico di cooperazione internazionale che promette di portare l’uomo e l’esplorazione spaziale ancora più lontano, ha spiegato AstroLuca, in collegamento dalla base di Baikonur, in Kazakhstan (dove si ...

Spazio - Battiston rimosso dalla presidenza ASI : l’astronauta Nespoli - “non me l’aspettavo” : “Sono rimasto sorpreso, non me l’aspettavo. Conosco da tempo il professor Battiston e l’ho sempre apprezzato per la preparazione scientifica e la serietà professionale“: lo ha dichiarato al Corriere della Sera, l’astronauta Paolo Nespoli, in riferimento alla rimozione del presidente dell’agenzia spaziale italiana Roberto Battiston. “Io – prosegue Nespoli – non sono addentro agli affari della ...

Spazio : a Lucca Comics l’astronauta Guidoni incontra il fumettista Leji Matsumoto : In occasione dell’edizione 2018 di Lucca Comics & Games è in programma domani nella chiesa di San Francesco l’incontro tra fumettista Leji Matsumoto, cantore di pirati spaziali e di treni intergalattici, e l’astronauta Umberto Guidoni. Grande attesa per un viaggio tra fantasia e realtà che metterà a confronto l’immaginario fantascientifico e l’esplorazione spaziale in prima persona. L'articolo Spazio: a Lucca ...

Spazio - l'astronauta italiano Paolo Nespoli va in pensione : Milano , askanews, - l'astronauta italiano, Paolo Nespoli chiude la sua carriera nell'Agenzia spaziale europea , Esa, andando in pensione il 31 ottobre 2018 dopo 27 anni e 3 missioni aerospaziali: una,...

Spazio - l'ultima conferenza di Paolo Nespoli come astronauta : Bilbao,, askanews, - Ultima giornata come astronauta dell'Esa in attività per l'italiano Paolo Nespoli che a 61 anni, dopo 27 anni e 3 missioni aeropaziali al suo attivo, una sullo Shuttle e due con ...