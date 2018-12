Smog | da domani revoca limitazioni di primo livello a Monza Brianza

Smog Roma : oggi - domani e lunedì stop ai veicoli più inquinanti : Il monitoraggio della qualità dell’aria a Roma ha evidenziato una situazione di criticità e il rischio di superamento dei valori limite per le concentrazioni di inquinanti. E’ stata adottata l’Ordinanza della Sindaca n. 217/2018, sulla limitazione della circolazione ai veicoli più inquinanti, per le giornate del 22, 23 e 24 dicembre 2018. Per le giornate del 22 e 23 DICEMBRE 2018 previsto il DIVIETO DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE ...

Smog Lombardia : da domani misure a Milano e altre sette province : Scattano domani, venerdì 21 dicembre, le misure temporanee di 1 livello nei comuni coinvolti (quelli con più di 30.000 abitanti, oltre a quelli aderenti su base volontaria) nelle 8 province di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Monza e Brianza, Varese. Le misure temporanee, informa una nota, riguardano il traffico (limitazioni per i veicoli fino a euro 4 diesel in ambito urbano, obbligo spegnimento motori in sosta), il riscaldamento ...

Smog : Milano - da domani blocco veicoli diesel Euro 4 : Milano, 20 dic. (AdnKronos) - Da domani i veicoli privati diesel Euro 4 non potranno circolare a Milano. La decisione è stata presa dopo che le centraline Arpa hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili nell'aria per oltre quattro giorni consecutivi. Il divieto per la

Smog Milano : da domani blocco dei veicoli diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa Lombardia hanno registrato il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria di Milano per oltre quattro giorni consecutivi: da domani, venerdì 21 dicembre, saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria, frutto dell’accordo fra le Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna) che prevedono alcune limitazioni. Entrerà in ...

Troppe polveri nell'aria - torna domani il blocco antiSmog : ferme 100mila auto diesel : Scatta domani il secondo blocco anti smog della stagione: non potranno circolare almeno fino al 24 dicembre, vigilia di Natale, i veicoli diesel Euro 4 a Torino e nei comuni dell'area metropolitana. ...

Smog Torino : da domani sospeso il blocco per Euro 4 e diesel : Da domani a Torino il blocco delle auto più inquinanti riguarderà soltanto i diesel fino ad Euro3 e le auto di classe emissiva Euro0 alimentate a benzina, gpl e metano. Il blocco è in vigore per l’intera giornata per auto e ciclomotori Euro0, dalle 8 alle 19 per i veicoli ad alimentazione diesel Euro 1,2 e 3. Le condizioni dell’aria nel capoluogo piemontese, dopo il forte vento di ieri, sono rientrate al di sotto della soglia ...

Smog Milano : da domani revoca del blocco dei veicoli diesel Euro 4 : A Milano, da domani, lunedì 10 dicembre, saranno revocate le misure di primo livello previste dal Protocollo Aria, sottoscritto dalle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Saranno sospesi il divieto di circolazione per i veicoli privati diesel Euro 4, il divieto di superare la temperatura di 19°C nelle abitazioni e negli esercizi commerciali e il divieto di utilizzare sistemi di riscaldamento domestico a ...

Smog : limitazioni traffico e riscaldamento in Lombardia da domani : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - Scattano da domani, venerdì 7 dicembre, le misure temporanee di primo livello in 6 province della Lombardia, in attuazione dell'Accordo di Bacino padano. Le limitazioni riguarderanno i comuni coinvolti delle province di Milano, Monza e Brianza, Pavia, Lodi, Cremona e Man

Smog : a Milano da domani blocco diesel euro 4 : Milano, 6 dic. (AdnKronos) - Le centraline di Arpa hanno registrato oggi a Milano il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell'aria per oltre quattro giorni consecutivi, quindi da domani, venerdì 7 dicembre, saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal

Smog : a Milano da domani blocco dei diesel Euro 4 : Le centraline di Arpa hanno registrato oggi a Milano il superamento dei livelli consentiti di polveri sottili (PM10) nell’aria per oltre quattro giorni consecutivi, quindi da domani, venerdì 7 dicembre, saranno attivate le misure temporanee di primo livello previste dal Protocollo Aria sottoscritto delle Regioni del bacino Padano (Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna). Tra queste, il divieto di circolazione per i veicoli privati ...

Blocco traffico a Torino da domani/ Ultime notizie - stop a Euro 4 diesel : Smog e polveri sottili oltre limiti - IlSussidiario.net : Blocco del traffico a Torino e provincia da domani: stop ai veicoli Euro 4 diesel a causa di smog oltre i limiti. Sanzioni per sforamento soglie Pm10?

Smog Torino : domani fermi i diesel euro 4 - scatta il primo blocco dell’autunno : fermi a Torino da domani i veicoli fino diesel euro 4: il superamento dei limiti ha attivato il primo livello di allerta previsto dalle misure di contenimento delle polveri sottili, il livello “arancio”, facendo scattare il primo blocco dell’autunno. Di seguito l’avviso del Comune. Limitazioni alla circolazione dei veicoli privati, attive da martedì 04/12/2018 a giovedì 06/12/2018 compresi tipo veicolo tipologia ...

Smog : Milano - da domani via libera a circolazione diesel euro 4 : Milano, 25 ott. (AdnKronos) - Da domani, venerdì 26 ottobre, a Milano saranno disattivate le misure temporanee di primo livello del Protocollo Aria delle Regioni del bacino padano e i veicoli privati diesel euro 4 potranno riprendere a circolare. Lo comunica il Comune di Milano. Le centraline di Arp

MILANO - BLOCCO TRAFFICO : STOP MOTORI DIESEL EURO 4/ Domani 23 ottobre - Smog : Pm10 oltre soglia per 4 giorni : MILANO, BLOCCO TRAFFICO: STOP MOTORI DIESEL EURO 4. smog, per quattro giorni consecutivi livelli di Pm10 sopra la norma: da Domani, 23 ottobre, scattano le contromisure. (Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 19:17:00 GMT)