Roma | l' attacco è sempre più Dzeko

Juventus-Roma 0-0. Segui la diretta. Schick in attacco con Florenzi e Under : Va in scena nel posticipo delle ore 20.30 il big match in programma nella 17a giornata di Serie A, Juventus - Roma. I bianconeri non sembrano conoscere ostacoli in questa prima metà del...

Juventus Roma i convocati - Dzeko sì e De Rossi no/ Il bosniaco partirà dalla panchina - chi in attacco? : Juventus Roma vive una strana attesa, senza polemiche nonostante tra le due squadre ci sia una rivalità tra le più forti in Italia.

Milan - Romagnoli : 'Potevamo fare meglio in attacco. Higuaìn? Colpa di tutti' : NEWS Milan Intervenuto a fine match, Alessio Romagnoli , ai microfoni di Sky Sport , ha commentato Bologna Milan . Il capitano è rientrato in campo dopo un lungo periodo di stop e ha fatto una buona prestazione. Il difensore però non è contento della prestazione generale della ...

Roma - durissimo attacco di Manolas : il difensore greco non risparmia i suoi compagni di squadra : Il difensore giallorosso non si è nascosto, esprimendo il proprio duro pensiero per la situazione in cui versa la Roma Ennesima sconfitta in un periodo nerissimo per la Roma, costretta a incollare i cocci di una stagione che continua a regalare solo amarezze ai giallorossi. LaPresse/AS Roma/Fabio Rossi Il ko subito in Repubblica Ceca, seppure ininfluente ai fini della classifica, ha confermato i limiti della squadra di Eusebio Di ...

Caos Roma-Inter - l’arbitro Rocchi passa all’attacco : denuncia tutti coloro i quali l’hanno offeso : Gianluca Rocchi, arbitro del discusso incontro Roma-Inter, ha deciso di contrattaccare dopo le copiose critiche piovutegli addosso Gianluca Rocchi non ci sta e dopo l’arbitraggio di Roma-Inter, posticipo della quattordicesima giornata di serie A disputato lo scorso 2 dicembre, decide di denunciare tutti coloro siano andati un po’ oltre con le critiche nei suoi confronti. La gara ha fatto molto discutere per il mancato rigore ...

Roma - se la difesa sbanda - l'attacco è inesistente : dal nostro inviato CAGLIARI Se la difesa dorme, perché prende un gol con la squadra avversaria in doppia inferiorità numerica, l'attacco continua a starsene direttamente in vacanza. I gol, due, ...

Cagliari-Roma LIVE - le scelte degli allenatori : Maran cambia in attacco - difesa titolare per i giallorossi : Cagliari-Roma LIVE – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. I padroni di casa scendono in campo con il 4-3-1-2 in cui Joao Pedro arretra il suo raggio ...

Cagliari-Roma - le formazioni ufficiali : Maran rivoluziona l’attacco - conferme per Di Francesco : Cagliari-Roma, le formazioni ufficiali – Partita importantissime per le due squadre, che necessitano di fare punti per rilanciarsi dopo un periodo non brillantissimo. Il Cagliari ha subito oltremodo la perdita per infortunio di Castro e ha smarrito la verve offensiva, la Roma continua a far fronte con le numerose defezioni e l’infermeria è pressoché piena. Maran arretra la posizione di Joao Pedro e schiera Farias accanto a ...

Roma - contro l'Inter largo ai giovani : in attacco 20 anni di media. I precedenti in Italia - e non - : Cengiz Ünder, Nicolò Zaniolo, Justin Kluivert e Patrick Schick. Quattro giocatori e appena vent'anni di media: 20,25 per la precisione. Di Francesco è in emergenza infortuni e nel big match dell'...

Calciomercato Roma - per l'attacco si pensa a Piatek e a Jovic : Piatek è un classe '95 che ha iniziato molto bene questa sua prima stagione in Italia: acquistato dal Genoa per circa 4,5 milioni di euro, ha avuto subito un grande impatto sull'economia del Grifone, ...

Roma - l'attacco è Under : contro l'Inter spazio in avanti ai giovani : Il momento della verità non riguarda soltanto Di Francesco. È chiaro che il tecnico contro l'Inter si gioca molto ma non è l'unico a Trigoria. Insieme a lui c'è anche qualche giovane che, sfruttando ...

Ambiente. Ruspandini (FdI) : attacco criminale alle porte di Roma : “Più attenzione in particolare dai media. E’ in atto l’ennesimo attacco criminale nei confronti del territorio della valle del Sacco e sopratutto della città di Ceccano che è attraversata dal fiume”. Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini. “Un’apocalisse dimenticata dai media e dalla opinione pubblica che sta producendo danni devastanti. Non soltanto il ...

Probabili formazioni Udinese-Roma - Schick guida l’attacco giallorosso : Oggi alle 15 alla Dacia Arena di Udine riparte la Serie A dopo la sosta dedicata alle nazionali, ecco le Probabili formazioni di Udinese-Roma. Nell’Udinese debutto di Davide Nicola dopo l’esonero di Velazquez. Il nuovo tecnico partirà con il 3-5-2 con Pussetto e Lasagna in attacco. Al rientro Nuytinck dopo la squalifica, Barak indisponibile al pari […] L'articolo Probabili formazioni Udinese-Roma, Schick guida l’attacco ...

Attacco hacker alle Pec dei magistrati. Gli atti non partono - Roma apre un’indagine : Rallentamenti, disservizi e bandi in pausa: sono state queste le prime immediate conseguenza del blackout della rete telematica giudiziaria, causato da un’intrusione informatica nel data center Telecom di Pomezia il 10 novembre. Diverse fonti negli uffici tecnici di alcuni Comuni italiani, così come il personale dei casellari giudiziali, hanno conf...