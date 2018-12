Migliorare le condizioni delle madri detenute e dei loro figli in carcere è una battaglia

F1 - Raikkonen non si sbilancia : “condizioni proibitive - dobbiamo lavorare per Migliorare la macchina” : Il pilota finlandese ha parlato dopo la seconda sessione di prove libere, sottolineando come ci sia ancora da migliorare in vista della gara di domenica Non proprio una giornata da ricordare per Kimi Raikkonen, il pilota finlandese ha chiuso al nono posto la seconda sessione di prove libere del Gp di Austin, pagando oltre quattro secondi da Lewis Hamilton. photo4/Lapresse Un risultato non proprio esaltante per Iceman, che al termine delle ...