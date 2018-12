Juve | le mani su Ramsey

Calcio - Serie A 2018-2019 : domani la diciassettesima giornata - spicca Juventus-Roma : Siamo vicini al giro di boa. Va quasi a concludersi il girone di andata del campionato di Calcio di Serie A 2018-2019: domani va in scena il classico turno pre natalizio, il diciassettesimo. Un sabato davvero spettacolare: dieci le partite in programma (non eravamo abituati da mesi ormai a seguire tutti i match nello stesso giorno), si parte dalle 12.30 e si conclude alle 21. L’incontro più atteso, quello che spicca agli occhi, è ...

Juventus-Roma - Allegri svela : “ecco quando riposerà Cristiano Ronaldo e chi giocherà domani” : Cristiano Ronaldo osserverà un turno di riposo durante le feste natalizie, il tecnico della Juventus Allegri ne ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri ha parlato quest’oggi in conferenza stampa in vista della gara che la sua Juventus affronterà domani sera contro la Roma. L’annuncio più importante da parte del tecnico bianconero, è relativo alla presenza di Cristiano Ronaldo, il quale sarà presente al centro ...

Juventus - stamani partitella con l'Under 23 : Bernardeschi in grande spolvero : Questa mattina, la Juve si è allenata alla Continassa per preparare la partita contro la Roma. I bianconeri hanno svolto una partitella amichevole contro l'Under 23. La Juventus ha schierato in campo chi fino ad ora ha giocato un po' di meno e in particolare c'era anche Sami Khedira. Nella partitella di stamane, uno dei grandi protagonisti è stato Federico Bernardeschi. Il numero 33 bianconero ha realizzato una doppietta e dunque dimostra di ...

Juvemania : Allegri - contro l'Atletico bisogna osare o sarà fallimento! : Se disponi del miglior attaccante al mondo devi in primis puntare sempre a segnare un gol più dell'avversario. La rivoluzione deve partite proprio contro Simeone, il 're dell'anticalcio'. Se lo si ...

Juventus - Massimiliano Allegri ed il messaggio social : “quando c’è fango - dobbiamo sporcarci le mani” : Juventus, Massimiliano Allegri ha affidato a Twitter il proprio pensiero post-derby vinto contro il Torino grazie a CR7 “Quando c’è un po’ di fango, bisogna sapersi sporcare le mani. Bravi a ottenere un’altra vittoria in una partita che per tutto l’ambiente vale più di tre punti! #finoallafine“. Questo il messaggio del tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, via twitter dopo il successo per 1-0 nel ...

Manifesti ‘topi granata’ : Daspo a 7 ultrà della Juventus [FOTO] : Sono stati identificati gli autori dei Manifesti con pesanti sfottò nei confronti dei tifosi del Torino comparsi nei giorni scorsi. Si tratta di sette tifosi della Juventus, che sono stati sottoposti a Daspo dal questore di Torino, Francesco Messina. “La condotta – si legge in una nota della Questura – rappresenta un incitamento o un’induzione alla violenza e può contribuire ad innalzare l’animosità tra le due ...

Juventus - la probabile formazione per la gara di domani contro il Torino : Nella conferenza stampa della vigilia, Massimiliano Allegri ha provato a mettere in guardia l’ambiente bianconero in vista della partita di domani contro il Torino. Sarà una partita complicata, resa ancora più difficile dalle assenze cui dovrà far fronte la Juventus: “A Cancelo questa mattina si è bloccato il ginocchio: menisco mediale interno, stasera o domani verrà operato. Anche Cuadrado ha un problema al ginocchio. Anche ...

Torino-Juventus - Allegri : “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca domani” : CONFERENZA STAMPA Allegri- Tempo di vigilia in casa bianconera in vista della super sfida di domani sera contro il Torino. Il derby è sempre una partita separata dal resto del campionato. Un match dove si annullano valori qualitativi e tecnici e dove le classifiche restano fini a se stesse. Lo sa bene Massimiliano Allegri, il […] L'articolo Torino-Juventus, Allegri: “Cancelo sarà operato. Ecco chi gioca domani” proviene da ...

Intermania : Perisic andava sacrificato per Cancelo - il PSV conta più della Juve : E' vero che bisognava fare i conti con il fair-play finanziario Uefa ma, quando hai in mano il numero 1 al mondo nel suo ruolo, devi cercare di fare tutto il possibile e pure l'impossibile per non ...

Juventus - domenica di riposo per i bianconeri : da domani si pensa alla gara contro l'Inter : Dopo la bella vittoria contro la Fiorentina, Massimiliano Allegri ha concesso ai suoi ragazzi una domenica di riposo. I bianconeri ne hanno approfittato per trascorrere qualche ora di relax e si stanno ricaricando in vista delle prossime importanti partite. Da domani, però, la Juventus tornerà in campo e inizierà a mettere nel mirino la partita contro l'Inter. Massimiliano Allegri avrà l'Intera settimana a disposizione per poter decidere chi ...

Juvemania : ufficiale - la Juve è di un'altra categoria. Nel nome di Scirea e Astori per un calcio migliore : Ha aggiunto inoltre anche il giocatore più forte di tutti al mondo. Un binomio insostenibile per gli avversari che non si possono nemmeno più attaccare all'alibi degli arbitraggi. Questa Juve di ...

Juventus - le possibili scelte di Allegri per il match di domani : Pjanic potrebbe riposare : La Juve, questo pomeriggio, si è allenata in vista della partita di domani contro la Fiorentina. I bianconeri dopo la sessione di lavoro sono partiti alla volta di Firenze. Durante la seduta di oggi, Massimiliano Allegri ha provato la formazione che schiererà contro i viola e l'undici della Juventus al Franchi presenterà alcune novità rispetto al match contro il Valencia. Per la partita contro la Fiorentina, il tecnico livornese potrà contare ...