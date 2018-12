Inter-Napoli probabili formazioni | tornano Vecino e Asamoah

Serie A - il big match Inter-Napoli in esclusiva su Sky in 4K HDR : Inter-Napoli chiude la 18esima giornata di Serie A, la prima nella storia del calcio italiano in programma il giorno di Santo Stefano L'articolo Serie A, il big match Inter-Napoli in esclusiva su Sky in 4K HDR è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Inter in sofferenza - decisiva la partita con il Napoli : L'irritazione, da qualche settimana, fa parte del mondo di Appiano, con l'allenatore che dà segni tangibili di insofferenza, anche lontano dal Centro Suning. Senza dimenticare la sospensione dall'...

De Laurentiis : «Mi preoccupa Mazzoleni per Napoli-Inter» : Intervista di Aurelio De Laurentiis a Radio Kiss Kiss Napoli per gli auguri di Natale. Tra le varie cose, segnaliamo le sue dichiarazioni su Meret «Mai avuto dubbi su Meret, sennò non avrei pagato tutti quei soldi. È una persona esemplare: i suoi genitori sono sempre presenti, mai invadenti. È un’eccellenza italiana. È un portiere italiano, un portiere napoletano è al Parma in prestito. La Figc «La Serie A è un torneo molto sbilanciato, ...

Juventus tra il colpo Ramsey e la sfida all'Inter per Trincao. Napoli - Almendra si avvicina : Programmare, con un occhio sempre vigile alle occasioni di mercato. E agli affari a costo zero. I dirigenti della Juventus raramente si fanno trovare impreparati quando un talento in scadenza è alla ...

Arbitri Serie A - le designazioni della 18 giornata : Mazzoleni per Inter-Napoli : Arbitri Serie A 18 giornata – L’AIA, Associazione Italiana Arbitro ha reso noti i nominativi degli Arbitri Serie A, degli Assistenti, del IV° Ufficiali, e degli addetti al V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la 18° giornata di andata del Campionato di Serie A 2018-19. Arbitri Serie A, le designazioni Sarà Paolo Silvio Mazzoleni […] L'articolo Arbitri Serie A, le designazioni della 18 giornata: Mazzoleni per Inter-Napoli ...