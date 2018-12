I 200 anni di ' Stille Nacht' | il canto di Natale perfetto di un prete e un contadino

Un viaggio in Austria per festeggiare "Stille Nach!" : il canto natalizio più famoso compie 200 anni : Mohr, prima di entrare in seminario, durante gli anni scolastici guadagnava qualche soldo come cantante e violinista negli spettacoli musicali del liceo e del convento benedettino di St. Peter. In ...

Kylian Mbappé compie 20 anni e vale 200 milioni di euro : Kylian Mbappé, compie 20 anni. Il giovane campione del mondo con la maglia della nazionale francese ha raggiunto un sogno destinato a essere solo la prima luminosa tappa di una lunga carriera. Intanto nel giorno del suo 20esimo compleanno (il 20 dicembre) vale 200 milioni di euro. Punto fermo del Paris Saint Germain, Kylian Mbappé nella sua breve, ma già ricca, carriera vanta un palmares di tutto rispetto: oltre al titolo mondiale ha al suo ...

Lavoro - le donne guadagneranno come gli uomini tra circa 200 anni - : Il gender gap sul Lavoro continuerà ad esistere almeno per altri due secoli: lo afferma il report annuale del World Economic Forum 2018

Dinosauri predatori : il più antico mai ritrovato è “un italiano” vissuto 200 milioni di anni fa : E’ italiano, ha 200 milioni di anni, i denti aguzzi e le zampe artigliate e potenti: è il più antico dinosauro carnivoro di grandi dimensioni mai scoperto al mondo. Si chiama Saltriovenator zanellai ed è un giovane ceratosauro vissuto 200 milioni di anni fa nell’attuale Lombardia. Lungo quasi otto metri e pesante una tonnellata, era un predatore pericolosissimo. L’identikit è stato fornito dai paleontologi Cristiano Dal Sasso, ...

Le donne guadagneranno come gli uomini tra 200 anni : La strada per raggiungere la parità di genere, in particolare sul fronte economico, è ancora molto lunga. Per la precisione, ci vorranno probabilmente due secoli prima che le donne guadagnino quanto le loro controparti maschili. A rivelarlo sono le stime annuali del World Economic Forum's Global Gender Gap Report, rese note da Bloomberg News.Secondo il rapporto saranno necessari 202 anni per colmare completamente le differenze ...

Ci vorranno 200 anni per raggiungere la parità di genere sul posto di lavoro : L'uguaglianza tra uomini e donne sul lavoro è ancora lontana, anzi lontanissima. Secondo il World Economic Forum ci vorranno ben 200 anni prima di raggiungere la parità di genere. Nonostante si ...

Piero Angela/ "90 anni? Non mi bastano. Voglio vivere fino a 200" - Che tempo che fa - : Piero Angela torna ospite di 'Che tempo che fa' di Fabio Fazio: alla soglia dei 90 anni sogna un disco e arriva nelle edicole sotto forma di fumetto

Luglio 2003 - luglio 2018. I15 anni di attività del planetario del parco nazionale Foreste casentinesi : Per festeggiare questa ricorrenza è previsto per domenica 16, alle 17, un suggestivo percorso sonoro-letterario dal mito alla scienza, a spasso tra stelle, costellazioni e galassie: 'Il cielo che si ...

Vulcano Kilauea : nel 2018 l'eruzione più potente degli ultimi 200 anni (VIDEO) : Uno dei più pericolosi vulcani d'America ha eruttato quest'anno. Stiamo parlando del Kilauea, le cui eruzioni dell'ultimo anno hanno emesso magma sufficiente per riempire 320.000 piscine olimpioniche. Come riporta The New York Times il Vulcano all'inizio della sua fase eruttiva ha distrutto più di 700 case. Negli ultimi giorni l'U.S. Geological Survey’s Hawaiian Volcano Observatory (HVO), insieme ad altri studiosi, ha pubblicato un riassunto ...

Terremoto Madonie - esattamente 200 anni fa la scossa più forte della zona : Le Madonie non sono tra le zone a maggior rischio sismico della Sicilia ma tuttavia il territorio è stato soggetto a sismi di media potenza nel corso dei secoli. Spesso ha risentito di terremoti con epicentri in aree confinanti (Palermo, Cefalù, Capo d’Orlando) e nel Mar Tirreno, ma senza danni rilevanti. L’evento di maggior importanza risale al 1818, esattamente 200 anni fa, quando si sviluppò uno sciame sismico che perdurò per ben sei mesi, ...

Oliviero Toscani - un libro fotografico per celebrare i 200 anni del sigaro Toscano : Faccia da Toscano. Al rintocco dei 200 anni dalla nascita del sigaro Toscano la casa editrice Skira lo celebra con un delizioso e tabaccoso libro fotografico gigantesco firmato da Oliviero Toscani. Sono decine e decine i fumatori “nobili” di quel casuale gingillo biconico composto da foglie di tabacco Kentucky ad aver prestato volto, busto, gambe e pippata fumosa al fotografo milanese. Insolito sfondo nero, nerissimo, angolo retto di due pareti ...

Morto Riccardo Giacconi - premio Nobel per la Fisica nel 2002. Aveva 87 anni : Addio al fisico Riccardo Giacconi, padre dell'Astronomia a raggi X e premio Nobel per la Fisica nel 2002. Lo scienziato si è spento a 87 anni. Le sue ricerche hanno attraversato per...

Economia. 30 anni insieme alla CNA. Oltre 200 imprese alla cerimonia di premiazione : Lunedì 10 Dicembre 2018 - Cervia La CNA ha consegnato a 233 imprese associate una targa di riconoscimento per i 30 anni di fedeltà associativa durante una cerimonia che si è svolta presso il Teatro ...

Cdp - piano da 200 miliardi in 3 anni per rilancio. Focus su imprese e sostenibilità : La 'nuova era' di Cassa Depositi e prestiti inizia con un maxi piano industriale a supporto anche di infrastrutture e territorio