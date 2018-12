Giallo in Valmalenco | ritrovato senza vita il corpo di Mattia | era in un bosco

Blastingnews

(Di lunedì 24 dicembre 2018) Sarà un Natale triste per i familiari e gli amici diMingarelli, il giovane agente di commercio comasco che il 7 dicembre scorso aveva fatto perdere le sue tracce in. Ildel ragazzo è stato trovato poco fa in unpoco lontano dal rifugio ai Barchi (dove il ragazzo era stato visto l'ultima volta). Al momento gli inquirenti non hanno rilasciato alcuna dichiarazione.Il ritrovamentoMingarelli, trentenne originario di Albavilla (Como), è statomorto in una Chiesa in. Sul posto sono arrivati immediatamente carabinieri, agenti di polizia e vigili del fuoco che hanno prontamente informato il magistrato di turno della Procura di Sondrio. Ovviamente gli inquirenti stanno mantenendo il massimo riserbo e ancora non hanno reso note le cause del decesso o le condizioni in cui è stato rinvenuto il cadavere.Non lontano ...