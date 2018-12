Crotone Padre e figlio uccisi | due comuni sotto choc | “Erano grandi lavoratori”

Padre e figlio uccisi da colpi di fucile in auto : duplice omicidio nel Crotonese : Stavano lasciando in auto la loro proprietà, dopo una giornata di lavoro, quando è spuntato un fucile caricato a pallettoni che ha fatto fuoco, uccidendoli sul colpo. Sono morti così, secondo una prima ricostruzione, Francesco Raffa, di 59 anni, e suo figlio Saverio, di 33, allevatori. Il duplice omicidio, forse un vero e proprio agguato, è stato portato a termine nel pomeriggio, in località Furci, a ...

Duplice omicidio nel Crotonese - uccisi padre e figlio : Roma, 22 dic. (AdnKronos) - padre e figlio sono stati uccisi a Pallagorio, in provincia di Crotone. Il Duplice omicidio è avvenuto nel tardo pomeriggio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per effettuare i rilievi. I due uomini, secondo le prime informazioni, sarebbero stati uccisi a colpi di f

Padre e figlio uccisi nel Crotonese : 23.01 Due allevatori, Padre e figlio, sono stati uccisi nelle campagne di Pallagorio,in località Furci, nel Crotonese. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cirò Marina con la squadra rilievi tecnici del Reparto operativo del Comando di Crotone per eseguire i rilievi. Le due vittime, che sarebbero state uccise a colpi di fucile caricato a pallettoni, sono incensurate e non sembra che avessero contatti con la criminalità.

Crotone - PADRE E FIGLIO UCCISI A COLPI DI FUCILE/ Ultime notizie : corpi ritrovati in campagna - è giallo : CROTONE, PADRE e FIGLIO UCCISI a COLPI di FUCILE: Ultime notizie, i corpi di due allevatori ritrovati in campagna. COLPIti mentre erano in auto, è giallo.

Duplice omicidio nel Crotonese - uccisi padre e figlio - : I due, allevatori, sarebbero stati assassinati a colpi di fucile a Pallagorio, in località Furci. Erano incensurati e non sembra avessero legami con la criminalità

Crotone - padre e figlio allevatori uccisi a fucilate in campagna : Due uomini, Francesco Raffa e il figlio Saverio, sono stati uccisi nelle campagne di Pallagorio, nel Crotonese, in località Furci. I due, entrambi allevatori, sono stati uccisi a colpi di fucile ...

Duplice omicidio nel Crotonese - uccisi padre e figlio : Duplice omicidio nel Crotonese, uccisi padre e figlio I due, allevatori, sarebbero stati assassinati a colpi di fucile a Pallagorio, in località Furci. Erano incensurati e non sembra avessero legami con la criminalità Parole chiave:

Duplice omicidio nel Crotonese - uccisi padre e figlio : Due allevatori, padre e figlio, Francesco poco più che trentenne e Saverio Raffa di 60 anni sono stati uccisi nel pomeriggio nelle campagne di Pallagorio, in località Furci. Sul posto sono arrivati i ...

Agguato in campagna nel Crotonese : uccisi padre e figlio : Il duplice omicidio in territorio di Pallagorio. I due allevatori sono incensurati e sembra non ci siano contatti con la criminalità