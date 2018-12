“Con la nostra start-up vogliamo fare qualcosa per la Calabria | la nostra terra

ilfattoquotidiano

(Di lunedì 24 dicembre 2018) “L’agricoltura è un tabù come cinquant’anni fa, perché i giovani non ne capiscono il potenziale. Ma senza la natura non c’è economia, non c’è sviluppo”. Emanuela Laratta ha 19 anni e le idee molto chiare sul suo futuro: è presidentessa di Microtech,-up che si occupa di sviluppare tecniche di micropropagazione delle piante. Dopo la maturità ha vinto una borsa di studio per tre mesi di formazione a Londra, ma promette di tornare nella sua Catanzaro: “Vogliodavveroper la miae per gli altri ragazzi, perché altrimenti qui non c’è futuro”.Tutto nasce da un progetto regionale, Giovani & Futuro Comune, a cui Emanuela partecipa insieme a due compagni di classe, Nicola Rattà e Luca Scarfone, durante la quarta superiore. Il progetto premia idee di imprenditoria giovanile per riqualificare beni comuni, strutture inutilizzate ...