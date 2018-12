Alessandro Di Battista e Luigi Di Maio | il video di Capodanno con cui azzerano Beppe

Luigi Di Maio : 'Io e Alessandro Di Battista passeremo insieme le vacanze di Natale' : Mancano poche ore al ritorno in Italia dell'uomo che potrebbe rilanciare o invece mandare a carte quarant'otto il Movimento 5 Stelle: Alessandro Di Battista , infatti, sarà tra 48 ore , lunedì 24 ...

Alessandro Di Battista delira : 'Il golpe di Barack Obama'. Matteo Renzi : 'Fatti vedere da uno bravo' : L'ultimo delirio di Alessandro Di Battista è servito. 'In politica estera Trump si sta comportando meglio di tutti i presidenti Usa precedenti, incluso quel golpista di Obama '. Inizia così l'ultimo farneticante post su Facebook del grillino in America ...

Alessandro Di Battista si congratula con Trump : “Meglio di quel golpista di Obama” : Il pentastellato Alessandro di Battista pubblica su Facebook il suo endorsement: "In politica estera Trump si sta comportando - ad oggi - meglio di tutti i presidenti USA precedenti, incluso quel golpista di Obama". A chiusura del suo post aggiunge: "Anche gran parte del muro con il Messico l'hanno fatto i democratici!".Continua a leggere

Alessandro Di Battista - l'azienda di famiglia in difficoltà - Sky TG24 - : Secondo il quotidiano, l'azienda guidata dal padre dell'esponente del M5s avrebbe circa 400mila euro di debiti tra dipendenti, banche, fornitori e tributi. Dura replica del pentastellato: carico ...

Alessandro Di Battista : “Se Silvio Berlusconi mi provoca - tornerò ad Arcore” : L'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista, replica all'articolo del Giornale sull'azienda di famiglia e attacca Silvio Berlusconi: "Se provocate mi tocca tornare ad Arcore sotto la villa del vostro padrone. Stavolta però per leggere dei pezzi della sentenza sulla trattativa Stato-Mafia. L'avete voluto voi evidentemente".Continua a leggere

Alessandro Di Battista minaccia Silvio Berlusconi dopo l'articolo sull'azienda di famiglia : 'Vengo ad Arcore' : Boota e risposta Il Giornale -Alessandro Di Battista . Il leaderino 5 Stelle, atteso in Italia il 24 dicembre dopo la lunga gita in America Latina, stamane 17 dicembre si era trovato sul giornale di ...

Nubi sull'azienda della famiglia Di Battista. E Alessandro contrattacca : Roma, 17 dic., askanews, - 'Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L'azienda ha avuto difficoltà ...

Alessandro Di Battista - Il Giornale : “Debiti della srl di famiglia verso lavoratori”. Lui risponde : “Lavoriamo come pazzi - tra i dipendenti non pagati anche mia sorella” : “Ebbene sì, la nostra azienda va avanti, con enormi difficoltà. Mio padre, ad oltre 70 anni, lavora come un matto. Il carico fiscale è enorme. L’azienda ha avuto difficoltà a pagare puntualmente i 3 dipendenti (tra cui mia sorella). Ciononostante l’azienda tira avanti, così come tante altre”. Alessandro Di Battista risponde con un post su Facebook all’articoo pubblicato oggi da Il Giornale che parlava della Di.Bi Tec. S.r.l., ...

Alessandro Di Battista - bomba di Sallusti : l'azienda di famiglia non paga i dipendenti : Manca meno di una settimana all'atteso ritorno di Alessandro Di Battista in Italia, dopo i mesi trascorsi in viaggio per l'America Latina. Dibba ha già fatto sapere che non intende candidarsi alle ...

Luigi Di Maio bruciato - Giuseppe Conte nuovo leader M5s : 'Alessandro Di Battista divorato da Matteo Salvini' : 'Verrebbe divorato da Matteo Salvini '. Dentro il Movimento 5 Stelle , spiega un retroscena del Corriere della Sera , si sta facendo strada l'idea che non possa essere Alessandro Di Battista il leader ...

Alessandro Di Battista sta con i Gilet Gialli : “Loro battaglia è sacrosanta” : Alessandro di Battista in un post su Facebook, si schiera dalla parte dei 'Gilet Gialli': "Nel Paese del sottosopra delle rivendicazioni dei Gilet Gialli si parla ben poco. Al contrario il giochetto che - come al solito - gran parte del sistema mediatico (salvo rare eccezioni) ha portato avanti è stato quello di catalogarli in definizioni che nulla hanno a che vedere con la realtà. Sono stati definiti fascisti, lepenisti, populisti di ...

Alessandro Di Battista show : “Boschi e Renzi hanno la faccia come il cul*” : Alessandro Di Battista un fiume in piena, tramite una diretta Facebook parla di Boschi e Renzi a difesa di Luigi Di Maio “Renzi e Boschi hanno la faccia come il culo per quello che sono riusciti a dire(CLICCA PER LEGGERLO)”. L’ex deputato grillino, Alessandro Di Battista, in un video su Facebook, attacca i due esponenti del Pd sulla vicenda del padre di Luigi Di Maio sollevata dalle Iene. “Uno che faceva la scena e, che ...

Alessandro Di Battista risponde alla Boschi : "Non ho attaccato tuo padre - ma ciò che hai fatto da ministra per lui" : Botta e risposta tra Alessandro Di Battista e Maria Elena Boschi su Facebook. Dopo che l'ex deputato dei 5 stelle aveva attaccato Boschi e Matteo Renzi per le critiche a Luigi Di Maio riguardo la vicenda del padre che avrebbe assunto persone in nero nelle aziende, Boschi ha risposto: "Leggendo le volgarità di Alessandro Di Battista capisco che in famiglia il fascista non è solo suo padre. La verità è semplice: hanno ...

Alessandro Di Battista show : “Boschi e Renzi hanno la faccia come il cul*” : Alessandro Di Battista un fiume in piena, tramite una diretta Facebook parla di Boschi e Renzi a difeza di Luigi Di Maio “Renzi e Boschi hanno la faccia come il culo per quello che sono riusciti a dire(CLICCA PER LEGGERLO)”. L’ex deputato grillino, Alessandro Di Battista, in un video su Facebook, attacca i due esponenti del Pd sulla vicenda del padre di Luigi Di Maio sollevata dalle Iene. “Uno che faceva la scena e, che ...