Natale | pesce alla Vigilia in 3 tavole su 4 | i segreti per sceglierlo fresco

meteoweb.eu

: COLDIRETTI: “TANTO PESCE ALLA VIGILIA DI NATALE SULLE TAVOLE DEI LUCANI” - SassiLive : COLDIRETTI: “TANTO PESCE ALLA VIGILIA DI NATALE SULLE TAVOLE DEI LUCANI” - Il24ventiquattr : Pesce scaduto 7 anni fa e pronto per le tavole del cenone di Natale - servino_angela : @Lili_Campese Tesoro il discorso che alla vigilia si dovrebbe mangiare pesce e a natale carne... faccio carne il gi… -

(Di domenica 23 dicembre 2018) Nei menu delladisarà servito ilper tre italiani su quattro (75%) a conferma di una tradizione molto radicata in Italia. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixe’ dquale si evidenzia peraltro che nella metà dei casi è presente in maniera esclusiva.Se durante le festività disi registrano le punte massime, in Italia il consumo di– sottolinea la Coldiretti – è pari ad oltre 28 chilogrammi a testa durante l’anno, superioremedia europea di 25 chili e a quella mondiale di 20 chili. Sulleper le feste è forte la presenza delnazionale a partire da alici, vongole, sogliole, triglie, anguilla, capitone e seppie ma – sottolinea Coldiretti Impresa pesca – il 58% degli italiani assaggerà il salmone arrivato dall’estero, appena l’11% si permetterà le ostriche e l’8% il caviale spesso di produzione nazionale che viene ...