Maratona Doctor Who 8 su Rai4 in attesa dell’11ª stagione a gennaio | tutta la

(Di domenica 23 dicembre 2018)Indei nuovi episodi in prima assoluta, arriva ladiWho 8 su. Per queste vacanze natalizie, l'emittente ripropone l'ottavo capitolo della longeva serie fantascientifica, che farà compagnia ai fan durante le festività.Peter Capaldi debutta nei panni del Dottore (è la sua Dodicesima reincarnazione), e accoglie l'eredità di Matt Smith (il Principe Filippo nelle prime due stagioni di The Crown). Al suo fianco vi è Jenna-Louise Coleman (la Regina Victoria della serie tv in onda su Canale5) nel ruolo della companion Clara Oswald, "la ragazza impossibile."La programmazione diWho 8 susarà così divisa: si inizia da oggi, 23 dicembre, con il primo episodio delladal titolo "Un respiro profondo", di cui vi riportiamo la sinossi:Il Dottore, rigeneratosi, si è dimenticato come pilotare il TARDIS e, schiantandosi da un'epoca e da una ...