Manovra | sindacati sul piede di guerra

Sindacati : Manovra pessima.Mobilitazione : 16.53 Negativo il giudizio dei Sindacati confederali sulla manovra, le cui modalità di approvazione- dicono-"rappresentano una grave lesione alla democrazia parlamentare". "Sbagliata,miope,recessiva,taglia ulteriormente su crescita e sviluppo,lavoro e pensioni,coesione e investimenti produttivi,negando al Paese,in particolare alle sue aree più deboli,una prospettiva di rilancio". Così in una nota Cgil, Cisl e Uil definiscono la manovra e si ...

Manovra - sindacati P.A. : "Mobilitazione" : Lo ha detto il presidente Boccia aggiungendo che "superata l'emergenza occorre valutare i provvedimenti" e"verificare l'impatto sull'economia reale" Intanto,i sindacati del Pubblico impiego ...

Sindacati medici : Manovra deludente - due giorni di sciopero a gennaio - : Le organizzazioni spiegano che gli impegni assunti dopo lo stop del 23 novembre "appaiono in gran parte disattesi" e parlano di "un finanziamento presente e futuro del Fondo sanitario nazionale ...

Sindacati contro la Manovra : per il rinnovo dei contratti solo 20 euro - lordi : I Sindacati del pubblico impiego pronti allo sciopero per il rinnovo dei contratti degli oltre tre milioni di statali...

Manovra - i sindacati da Conte : 'Ridurre cuneo e non stoppare infrastrutture' : Il primo grande tavolo sulla Manovra tra governo e sindacati c'è stato e la novità più significativa è che il confronto tra l'esecutivo e le parti sociali sarà permanente. O almeno questo è l'impegno ...

SINDACATI E POLITICA/ Dalle auto alla Manovra - quattro consigli utili per il Governo : Il Governo incontra finalmente i SINDACATI. Non solo per quanto riguarda la manovra, ma anche per la tanto discussa ecotassa

Manovra 2019 - incontro di Conte con i sindacati : serve patto fiscale con cittadini - : Il presidente del Consiglio ha assicurato che il governo vuole intervenire sulle pensioni d'oro e che non sarà tollerante sull'evasione. Camusso: "Nulla sul merito, solo una generica attenzione"

Manovra - Conte a sindacati : Siamo qui per ascoltare : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - sindacati in pressing su governo. Tre incontri per cercare di cambiare il testo : ROMA Più attenzione sulla crescita e sul lavoro: le risposte previste dalla Manovra 'non sono sufficienti', dicono Cgil, Cisl e Uil, e visto che la prossima legge di bilancio è 'ancora un libro bianco'...