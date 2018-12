Giappone | compaiono geometrie mozzafiato in una foresta | un esperimento durato 45 anni

Blastingnews

(Di domenica 23 dicembre 2018) Quanti di noi, almeno una volta nella vita, hanno avuto la sensazione di aver visto qualche oggetto non identificato librarsi in cielo? U.F.O, li chiamano. Unidentified Flyng Object o Unknow Flyng Object. Insomma, qualcosa che non appartiene alla nostra razza, che non riusciamo a identificare. Queste entità, nel corso dei secoli, avrebbero secondo molti lasciato delle tracce sul nostro pianeta. In diverse forme, come i cerchi nel grano. In unadel, di recente, sono emersi disegni geometrici. Ma no, non sono segnali depositati da extraterrestri. Questo fenomeno ha una spiegazione del tutto razionale. Non c’è alcuna porzione di terreno con grano schiacciato, bensì alberi di cedro imponenti che si susseguono in uno spettacolo per gli occhi.Tutto inizia nel 1973: ecco la "selvicoltura sperimentale" Bisogna tornare indietro, più precisamente all’anno 1973: gli ...