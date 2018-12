F1 Sauber | Giovinazzi | «Non penso a Leclerc»

F1 - Alfa Romeo Sauber - Giovinazzi : 'Il team ha fatto un ottimo lavoro - c'è grande motivazione in vista del prossimo anno' : Per me non sarà facile, perché avrò accanto un campione del mondo ". Parlando dei progressi mostrati dalla C37 lungo l'arco del 2018, Giovinazzi ha aggiunto: " Da lottare per gli ultimi posti a ...

F1 - Mondiale 2019 : l’occasione della vita per Antonio Giovinazzi. Alfa-Romeo Sauber in crescita - ma Raikkonen sarà un compagno scomodo : Finalmente la grande occasione è arrivata: Antonio Giovinazzi gareggerà a tempo pieno nel Mondiale 2019 di Formula Uno con l’Alfa Romeo-Sauber. Per il pilota pugliese si tratta della stagione più importante della carriera, in cui dovrà dimostrare di poter valere un posto fisso nel circus a differenza di molti driver provenienti dalla Formula 2 che recentemente non sono riusciti a confermare i buoni risultati ottenuti nelle categorie ...

F1 Sauber - Giovinazzi : «Voglio sentire la pressione della gara» : Sarà difficile i primi periodi, anche perché dovrò confrontarmi con un campione del mondo come Kimi Raikkonen '.

Alfa-Sauber conclude i test con Giovinazzi : L’Alfa Romeo Sauber F1 Team ha terminato la due giorni di test ad Abu Dhabi con Antonio Giovinazzi al volante della Sauber C37. Giovinazzi ha completato complessivamente 128 giri, al lavoro sui test dei nuovi pneumatici Pirelli 2019. Nel corso della giornata sono state provate diverse mescole, quelle attuali e quelle che saranno usate nella […] L'articolo Alfa-Sauber conclude i test con Giovinazzi sembra essere il primo su ...

F1 – Test Abu Dhabi - che succede all’Alfa Sauber di Giovinazzi? Bandiera rossa a Yas Marina : L’Alfa Sauber di Giovinazzi si ferma in prossimità della pit-lane a Yas Marina: Bandiera rossa ai Test di Abu Dhabi Continua lo spettacolo dei Test Pirelli di F1 ad Abu Dhabi. Dopo la giornata di ieri, che ha visto Vettel al comando della classifica dei tempi e durante la quale gli occhi sono stati tutti puntati su Raikkonen e Kubica, oggi in pista sul circuito di Yas Marina altri campioni delle quattro ruote sono protagonisti ...

F1 - Test Messico 2018 : Antonio Giovinazzi completa 99 giri con l’Alfa Romeo-Sauber provando le nuove gomme Pirelli : 99 giri e 426 km percorsi: questi i numeri della giornata di Test che ha visto impegnato ieri il nostro Antonio Giovinazzi a bordo dell’Alfa Romeo-Sauber. Il 24enne di Martina Franca, che l’anno prossimo sarà pilota titolare del team italo-svizzero, dopo aver dovuto fare i conti con le avverse condizioni meteo, ha potuto poi portare a compimento un buon programma di lavoro che gli ha permesso di conoscere le nuove Pirelli del ...