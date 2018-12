F1 | Antonio Giovinazzi | “Non voglio fare confronti con Leclerc | penso a me stesso e ad

F1 - Mondiale 2019 : l’occasione della vita per Antonio Giovinazzi. Alfa-Romeo Sauber in crescita - ma Raikkonen sarà un compagno scomodo : Finalmente la grande occasione è arrivata: Antonio Giovinazzi gareggerà a tempo pieno nel Mondiale 2019 di Formula Uno con l’Alfa Romeo-Sauber. Per il pilota pugliese si tratta della stagione più importante della carriera, in cui dovrà dimostrare di poter valere un posto fisso nel circus a differenza di molti driver provenienti dalla Formula 2 che recentemente non sono riusciti a confermare i buoni risultati ottenuti nelle categorie ...

Caschi d'Oro : alla festa hanno partecipato anche Charles Leclerc e Antonio Giovinazzi : ... ecco come si presenta una versione full Written by Alessio Salome Dopo il diploma in Ragioniere-Programmatore, inizia a muovere i primi passi nel mondo del blogging da Lucera, un piccolo paese in ...

F1 - Test Messico 2018 : Antonio Giovinazzi completa 99 giri con l’Alfa Romeo-Sauber provando le nuove gomme Pirelli : 99 giri e 426 km percorsi: questi i numeri della giornata di Test che ha visto impegnato ieri il nostro Antonio Giovinazzi a bordo dell’Alfa Romeo-Sauber. Il 24enne di Martina Franca, che l’anno prossimo sarà pilota titolare del team italo-svizzero, dopo aver dovuto fare i conti con le avverse condizioni meteo, ha potuto poi portare a compimento un buon programma di lavoro che gli ha permesso di conoscere le nuove Pirelli del ...