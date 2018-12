Agrigento continuerà ad avere la sua Università La soddisfazione di Confcommercio

agrigentooggi

(Di domenica 23 dicembre 2018) Asuspicabile un corso in Economia del Turismo Sarebbe auspicabile adesso che finalmente in questa città ad alta vocazione turistica venga attivato un corso specifico come Economia del Turismo " ...