Weekend tra nebbia e sole

Sciopero Autostrade - rischio disagi nel Weekend prenatalizio : Week end prenatalizio di possibili disagi sulla rete autostradale di Autostrade per l'Italia, che gestisce oltre 3 mila chilometri su quasi 5.900 km complessivi,. I sindacati hanno infatti proclamato ...

Meteo Weekend : spettacolare “cut-off” di un ciclone nel Mediterraneo occidentale tra Maghreb e Sud Italia - ecco cosa sta succedendo [LIVE] : Meteo weekend – In queste ore sull’Italia stiamo osservando un tipico esempio di quello che in Meteorologia viene chiamato “cut-off”. Questo fenomeno consiste nella separazione di un vortice di bassa pressione che si separa – appunto – da un una saccatura più grande sempre di bassa pressione. Questo infatti è ciò che succederà nel weekend nel nostro Paese: la perturbazione di instabilità presente sull’Italia ...

Long Weekend alla Paganella - tra neve - sport e il gusto del cioccolato : Quattro giorni di eventi, incontri, degustazioni e spettacoli a ingresso libero e gratuito. Dal Choco Circus a Andalo alla Choco Scalata a Fai della Paganella , sono numerosi gli show e le iniziative ...

Spettacoli - mercatini - giochi di strada : gli eventi del Weekend dell'Immacolata : Tra le iniziative il 'Nataltrekking' appuntamento con il trekking urbano a tema natalizio di r.m. Sono tanti gli appuntamenti del secondo weekend di dicembre, che coincide con la festa dell'Immacolata,...

Weekend dell'Immacolata : eventi non solo all'insegna della tradizione : A cura di Gianluigi Belsito e Pierluigi Catizone, lo spettacolo di teatro-scienza spazia dal romanzo di Saint-Exupéry alla conoscenza scientifica dell'universo, di stelle e pianeti. Info e ...

Alla Riserva Bianca di Limone Piemonte un Weekend sulla neve tra musica e spettacoli : Limone Piemonte. Dopo la grande apertura avvenuta lo scorso 30 novembre, il comprensorio della Riserva Bianca continuerà a stupirvi regalandovi soggiorni sulla neve indimenticabili . [1] => La bella ...

Torino - l'Autoritratto di Leonardo in mostra nei Weekend : L'annuncio della direttrice dei Musei Reali, Pagella. Il celebre dipinto, ora sotto analisi diagnostiche, sarà esposto con cadenza fissa nel caveau della Biblioteca Reale

Atletica – Strada e Cross - tutti gli appuntamenti del Weekend : tutti gli appuntamenti inseriti nel calendario nazionale per il prossimo weekend SORRENTO-POSITANO – Più di 1500 iscritti nel weekend della Sorrento-Positano, domenica 2 dicembre, per un doppio appuntamento: la Ultra Marathon da 54 km con partenza alle ore 7.00 e la Panoramica da 27 km con start alle ore 9.00. Si corre nei saliscendi della costiera, con Capri a fare da sfondo, mentre al passaggio dei 21,097 km nella Panoramica ci ...

UOMINI E DONNE / Barbara De Santi tra Alessio e Andrea : arriva il Weekend romantico... - Trono Over - - IlSussidiario.net : UOMINI e DONNE, anticipazioni Trono Over. Gemma Galgani e Rocco Fredella tornano insieme? Lei chiude con Paolo e svela un retroscena

Sant'Elpidio a Mare. Si avvicina l'inizio della stagione teatrale del Cicconi - dal Weekend via alla vendita degli abbonamenti : I biglietti per i singoli spettacoli sono acquistabili alla biglietteria del teatro , aperta il giorno di spettacolo dalle ore 18 e, se pomeridiano, dalle 15, da venerdì 23 novembre a 20 euro per la ...

WRC 2018 : nel Weekend il decisivo Rally d'Australia - diretta tv e streaming su DAZN : Sarà un ultimo appuntamento stagionale da non perdere quello che vedrà impegnati gli assi del WRC in questo weekend del 15-16-17-18 novembre. Il mondiale Rally chiude infatti la sua stagione con il decisivo Rally d’Australia, al termine del quale si assegneranno sia il titolo piloti che quello relativo ai costruttori. WRC 2018, la situazione: Ogier, Neuville e Tanak in lotta per la corona Dopo ben 12 prove la classifica del WRC 2018 vede in ...

Weekend nel nome della sicurezza : nei comprensori tra Albenga e Andora oltre 200 persone controllate dai carabinieri : Anche in questo week end è in corso un servizio di controllo del territorio da parte di tutti i comandi dipendenti della Compagnia di Alassio, con il fattivo e rilevante supporto del personale del 15 ...

Weekend ricco - tra fiera del Porro a Cervere - fiera del tartufo ad Alba - Straconi e molto altro.. : Vengono organizzati stand e spettacoli, mostre, concerti, laboratori del gusto e, per l'occasione, tutti i ristoranti propongono menù solo a base di mele. A Cervere "39fiera del Porro Cervere". ...

M5S-Lega - tra piazze e tribunali un tranquillo Weekend di paura : Un tranquillo weekend di paura. Tra piazze e tribunali 48 ore di fuoco attendono il governo gialloverde. Nelle prossime ore, infatti, la Cassazione deciderà se accettare o respingere , come ha chiesto ...