Justine Mattera manda in delirio il web | Siediti dietro e goditi la corsa

Justine Mattera - nuda su Instagram per la foto di Natale. Le accuse : “Basta photoshop” : Quarantasette anni e un fisico pazzesco. Lo direste mai? A giudicare dalle foto che pubblica sui social, Justine Mattera è ancora una bomba sexy. L’ex moglie di Paolo Limiti, diventata famosa in Italia per la sua somiglianza alla mitica Marilyn Monroe, è una vera bomba sexy e sui social le sue foto hot fanno impazzire i fan. L’ultima in ordine di tempo è quella in cui la Mattera compare completamente nuda, con il seno coperto solo ...

Il Natale secondo Justine Mattera : nuova posa - senza veli - sui social : 'Christmas is coming…' . Justine Mattera , ancora una volta, fa parlare di sé per i suoi scatti sui social network. La showgirl 47enne, infatti, nelle ultime ore ha postato una foto senza veli, ...

Justine Mattera - dubbi su Elia : “Jane Alexander e Gianmarco erano in crisi” : Justine Mattera a Pomeriggio 5: “Crisi tra Jane e Alexander prima del Grande Fratello Vip” Dopo l’ospitata al Grande Fratello Vip, Justine Mattera è intervenuta a Pomeriggio 5. E nel salotto di Barbara d’Urso ha confermato che c’era una crisi tra l’amica Jane Alexander e il fidanzato Gianmarco prima dell’inzio del reality show. Una versione […] L'articolo Justine Mattera, dubbi su Elia: ...

Justine Mattera al GF Vip 3 : “Gianmarco ha sofferto tanto” : Justine Mattera è entrata nella Casa del GF Vip 3 e solo per sostenere la sua più grande amica, stasera al televoto. Conosce direttamente Gianmarco Amicarelli, grazie alle tante vacanze trascorse con la coppia. Finalmente Jane può ricevere la visita di una delle sue amiche più grandi, anche se avrebbe sperato di vedere la madre entrare al GF Vip 3. L’incontro è libero, senza il freeze che normalmente congela i concorrenti del ...

Justine Mattera al GF Vip - Jane dubbiosa su Gianmarco : Signorini non ci sta : Justine Mattera al GF Vip riabbraccia Jane Alexander: Alfonso Signorini infastidito da un gesto dell’attrice Justine Mattera entra nella Casa del Grande Fratello Vip per riabbracciare Jane Alexander. La showgirl decide così di dare il suo sostegno alla sua cara amica. Lacrime di commozione quando le due si vedono dopo molto tempo. “Chi vorresti incontrare […] L'articolo Justine Mattera al GF Vip, Jane dubbiosa su Gianmarco: ...

Grande Fratello Vip 2018 - diretta dodicesima puntata : la scelta del secondo finalista. Ospite Justine Mattera : Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane Alexander, ...

Grande Fratello Vip 2018 - dodicesima puntata : la scelta del secondo finalista. Ospite in casa Justine Mattera : Nuova puntata del Grande Fratello Vip 3 e nuova diretta per Leggo.it. Il GfVip torna in onda questa sera alle 21,30 circa. Questa sera la sfida al televoto è tra Walter Nudo o Jane Alexander, ...

Grande Fratello Vip 2018 : la dodicesima puntata in diretta. Nella casa Justine Mattera e Deianira Marzano : Grande Fratello Vip Ultimo raddoppio settimanale per il Grande Fratello Vip 2018. E DavideMaggio.it non poteva mancare per aggiornarvi minuto per minuto con tutto quello che accadrà nello studio e Nella casa di Cinecittà. Grande Fratello Vip 2018: le anticipazioni della dodicesima puntata A partire dalle 21.35 circa, Ilary Blasi condurrà la dodicesima puntata di Grande Fratello Vip. Oltre ad Alfonso Signorini, presente in studio in qualità di ...

Gf Vip - anticipazioni : Giulia Provvedi incontra la sua 'antagonista'; Justine Mattera ospite : La cantante incontrerà Deianira Marzano, rea di aver scatenato il gossip sul presunto tradimento del fidanzato Pierluigi...

Fitness e tecnologia con la #HooverChallenge : tutti i dettagli sull’evento milanese con Justine Mattera e Federica Torti : Hoover lancia la nuova campagna #HooverChallenge con un evento dedicato al Fitness e alla tecnologia. Si terrà sabato 24 novembre presso Scalo Milano l’evento speciale che dà il via alla nuova campagna #HooverChallenge : un pomeriggio all’insegna del Fitness in compagnia di Justine Mattera e Federica Torti Sabato 24 novembre, Hoover lancia la nuova campagna #HooverChallenge con un evento speciale dedicato agli amanti del Fitness e delle ...

Justine Mattera di nuovo su Instagram nuda. Qualche giorno fa aveva detto : “Mai più senza mutande”. E invece… : “La mia foto completamente nuda? Mio marito non è stato contento. Da ora in poi basta scatti senza mutande”. Parole di Justine Mattera che ai microfoni di Un giorno da Pecora, trasmissione radiofonica di RaiRadio1, aveva tuonato un lapidario “mai più”: fine dei nudi su Instagram. Qualche tempo fa infatti, la showgirl aveva pubblicato sul suo profilo (dove è molto attiva e conta oltre 250mila followers) un suo scatto hot che ...

Justine Mattera di nuovo su Instagram nuda. Pochi mesi aveva detto : “Mai più senza muntande”. E invece… : “La mia foto completamente nuda? Mio marito non è stato contento. Da ora in poi basta scatti senza mutande”. Parole di Justin Mattera che ai microfoni di Un giorno da Pecora, trasmissione radiofonica di RaiRadio1, aveva tuonato un lapidario “mai più”: fine dei nudi su Instagram. Qualche tempo fa infatti, la showgirl aveva pubblicato sul suo profilo (dove è molto attiva e conta oltre 250mila followers) un suo scatto hot che ...

Isola dei Famosi - il nuovo inviato e la lista dei naufraghi : l'ex tronista - il Ken umano - Justine Mattera e la sosia di Spagna : Dopo il Grande Fratello Vip, un'altra avventura sotto l'occhio delle telecamere aspetta i rimanenti, pochi, vip nostrani: l'Isola dei Famosi 2019 . Infatti, si sta approntando il cast dei concorrenti ...

Isola dei Famosi 2019 - cast concorrenti : l'ex tronista - il Ken umano - Justine Mattera e la sosia di Spagna : Dopo il Grande Fratello Vip, un'altra avventura sotto l'occhio delle telecamere aspetta i rimanenti, pochi, vip nostrani: l'Isola dei Famosi 2019. Infatti, si sta approntando il cast dei concorrenti ...