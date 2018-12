Incendio in casa nell' Aretino | due anziani morti e due donne ferite

Incendio in una casa nell'Aretino - morti 2 anziani : Tragico Incendio in provincia di Arezzo con due morti e due feriti per le fiamme divampate nella notte in un appartamento una frazione di Monterchi. Intorno alle 5 del mattino le fiamme hanno avvolto l'abitazione della frazione di Padonchia per cause ancora da chiarire. Due anziani sono deceduti e due donne di 27 e 56 anni sono state soccorse dalle ambulanze del 118 e trasferite all'ospedale di Sansepolcro. Sul posto sono intervenuti i ...

Scoppia Incendio in casa : anziano muore tra le fiamme Il rogo partito dalle luci dell'albero : di Ermanno Amedei Una persona é morta questa mattina nell'incendio di un appartamento in piazza di Corte ad Ariccia. L'incendio si é sviluppato in un appartamento al terzo piano e la vittima é un ex ...

Varese - tenta di salvare la casa in fiamme : 49enne muore nell'Incendio : Ha tentato di salvare la sua casa in fiamme e purtroppo è morto nell'incendio. Salvi invece gli anziani genitori, che sono fuggiti subito. Stefano Amicarelli, 49 anni, geometra e fratello del ...

Fiamme da una stufa difettosa - anziano muore nell'Incendio della casa : Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le Fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ...

Venezia - Incendio in casa : muore donna - il rogo causato forse dalle luci di Natale : Una donna di 46 anni, Paola Castellet, è morta stamattina, alle prime luci dell'alba, a causa di un incendio divampato nella sua abitazione di Concordia Veneziana, comune alle porte del capoluogo veneto. Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato causato da un malfunzionamento delle luci di Natale. La donna, in un primo momento, era uscita dall'appartamento, ma poi - per motivi ancora da accertare - sarebbe rientrata. Salve le due ...

Ragazzo disabile muore in un Incendio in casa : i genitori furono uccisi in un agguato di mafia : Aveva assistito alla morte dei genitori, Antonio Mangiacotti, 26enne affetto da autismo, viveva con lo zio che non era in...

San Giovanni Rotondo - Incendio in un appartamento : muore 26enne disabile. Era solo in casa : La vittima era affetta da autismo. Si indaga su cosa abbia causato l'incendio che ha interessato l'intero appartamento nel centro storico del comune del Foggiano. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale dove è morto dopo poco

Usa - Incendio in casa : morti 5 bambini - la mamma si salva lanciandosi dalla finestra : La tragedia domenica sera nella città di Youngstown, nello Stato americano dell’Ohio. Una giovane donna di 26 anni è rimasta ferita nell’incendio scoppiato nella sua abitazione mentre i suoi figli, due gemelli di 9 anni e i fratelli di 3, 2 e 1 anno, sono morti. Feriti anche due vigili del fuoco.Continua a leggere