The Royal World | a Natale non perdere lo speciale dello show per conoscere i protagonisti

Lo Schiaccianoci The Royal Ballet al cinema solo il 3 dicembre : sconto biglietti : Lo Schiaccianoci sarà in diretta via satellite al cinema dalla Royal Opera House di Londra solo lunedì 3 dicembre 2018 alle ore 20:15. Prosegue la stagione 2018-2019 del cartellone della Royal Opera House al cinema programmata da Nexo Digital per proporre la proiezione degli spettacoli dal prestigioso palcoscenico di Londra. Il Royal Ballet mette in scena un classico spettacolo del Natale su musiche di Cajkovskij che ha fatto la storia del ...

The Royal World e MTV #Riccanza World - in arrivo su MTV due nuovi show legati a #Riccanza : The Royal World e MTV #Riccanza World sono due nuovi show legati a #Riccanza che ci portano nelle vite glamour dei giovani ricchi europei

The Royal World e MTV #Riccanza World - in arrivo su MTV due nuovi show legati a #Riccanza : The Royal World e MTV #Riccanza World sono due nuovi show legati a #Riccanza che ci portano nelle vite glamour dei giovani ricchi europei

Quale sarà il prossimo royal wedding? Adesso tocca a Theodora di Grecia : La principessa Theodora di Grecia si sposaLa principessa Theodora di Grecia si sposaLa principessa Theodora di Grecia si sposaGli appassionati di affari reali non possono lamentarsi. Il 2018 è stato un anno bello «ricco»: dal royal wedding di Harry e Meghan, all’arrivo del terzo royal baby di Kate e Wlliam, fino alle nozze di Eugenie di York. Ma non c’è da temere: il prossimo matrimonio reale è dietro l’angolo. Un’altra ...

La Bayadère The Royal Ballet diretta al cinema 13 novembre sconto biglietti : La Bayadère The Royal Ballet sarà in diretta al cinema da Londra martedì 13 novembre 2018 alle ore 20:15. Prosegue la stagione 2018-2019 del cartellone della Royal Opera House al cinema programmata da Nexo Digital per proporre la proiezione degli spettacoli dal prestigioso palcoscenico di Londra. Il prossimo appuntamento sarà con La Bayadère, il Balletto fantastico di Marius Petipa, che arriva al cinema in diretta ...

La Valchiria The Royal Opera diretta al cinema il 15 ottobre sconto biglietti : La Valchiria è il prossimo appuntamento con la diretta dalla The Royal Opera domenica 28 ottobre 2018 alle ore 18:00, trasmessa via satellite sugli schermi italiani. E’ la seconda Opera dell’epopea l’Anello del Nibelungo di Richard Wagner ed è una delle composizioni più imponenti del suo repertorio operistico. SCOPRI LE ALTRE USCITE NELLE SALE DEL MESE La Valchiria The Royal Opera: sconto biglietti Cube Magazine offre ai ...

Festa del Cinema di Roma - Bad Times at The El Royale di Drew Goddard inaugura il programma della Selezione Ufficiale : Al via la tredicesima edizione della Festa del Cinema, Antonio Monda: “Ottimo andamento per le prevendite: +8% di biglietti acquistati” Al via domani, giovedì 18 ottobre, la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che si terrà fino al 28 ottobre con la direzione artistica di Antonio Monda, prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli, con Francesca Via, Direttore Generale. L’Auditorium Parco della Musica ...