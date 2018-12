Si addormenta sul divano col neonato di 4 settimane in braccio | il piccolo muore

caffeinamagazine

(Di venerdì 21 dicembre 2018) David Hulley, un giovane papà di 25 anni di Stockport, ha vissuto una delle situazioni più drammatiche che si possano immaginare. L’uomo, stanco della vita da genitore cui non era abituato, si èto sulcon il figliodi 4Karson Winter-Hulley. Ma, quando si è svegliato due ore dopo, ha trovato una orrenda sorpresa. Il bimbo aveva perso i sensi e, dopo essere stato portato in ospedale, è stato dichiarato morto.Era il 24 giugno e quel fatto, neanche a dirlo, ha segnato profondamente la vita dei genitori delche sono rimasti scioccati dall’accaduto. La mamma delKarson – Beverley Winter, 24 anni – ha fatto sapere che ha avuto una gravidanza difficile ma i medici hanno aggiunto che questo fatto non ha nulla a che fare con ciò che è accaduto al bambino. David, il papà, che fa l’ingegnere, ha detto al Sun: “Ilè venuto al mondo ...