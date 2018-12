“Miracolo” sanitario a Palermo | rimosso un raro tumore all’ovaio in stadio terminale | la

meteoweb.eu

(Di venerdì 21 dicembre 2018) L’intervento chirurgico, avvenuto nell’ospedale “La Maddalena” di, ha visto la rimozione di undell’ovaio indal corpo di una donna palermitana di 47 anni colpita da un Leiomiosarcoma ovarico. La patologia aveva dato origine a una grossa massa di circa 10 chili e di 30 centimetri di diametro all’interno dell’addome. L’intervento chirurgico, effettuato lo scorso ottobre, è riuscito perfettamente e la paziente è completamente guarita: sta bene e dovrà solo, come di routine, sottoporsi a controlli periodici. Già in passato la donna aveva subito due interventi chirurgici in un’altra struttura sanitaria e si era sottoposta ad una successiva terapia medica, ma la malattia si è poi ripresentata e le cure non sono state sufficienti a tenere sotto controllo l’evoluzione delDopo essersi ...